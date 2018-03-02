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基隆市警局蔣公銅像引爭議 警：妥善處理

發稿時間：2018/03/02 16:44

最新更新：2018/03/02 16:44

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（中央社記者沈如峰基隆2日電）基隆市警察局內的蔣介石銅像最近引發爭議，有綠營民代建議移除，但藍營不認同。警察局今天表示，銅像是否移置到桃園兩蔣文化園區，還需經協調規劃，警方會妥善處理。

基隆市警察局內放置全國警察局唯一的蔣介石銅像，民進黨籍市議員游祥耀昨天認為不適當，要求警方限期移除，避免刺激部分團體或人民；市警局昨天晚間就以塑膠帆布將銅像包覆。

國民黨基隆市議會黨團在議長宋瑋莉、國民黨市長提名參選人謝立功帶領下，今天近中午前往市警局抗議，有人氣得把帆布掀開，質疑「有人家中的神明公媽在蓋帆布的嗎？」甚至還揚言要刪市警局預算。

謝立功認為，在外面的蔣介石銅像可能會被破壞，但警察局內的銅像怎麼可能會被破壞，之前文化中心的銅像也是因施工，暫時被移開，但之後就沒移回來，這次是不是也會這樣。

他也說，銅像存在與否應經過議會協議，蔣公的功過也應全民來決定，但蔣公對台建設的功勞無法抹滅。

市警局主秘廖誌銘受訪時表示，警察局內的蔣介石銅像目前用帆布包起來，主要是因銅像附近正在粉刷牆面，避免被油漆弄到，完全是工程的需要；至於這尊銅像未來是否移置到桃園兩蔣文化園區，這還要經過協調與妥善規劃，也要看桃園方面是否願意接收，基隆市警局會妥善處理。（編輯：方沛清）1070302

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