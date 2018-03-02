京台廚藝PK 香味四溢美味交流

（中央社記者王淑芬高雄2日電）「2018北京特色周-廚藝交流賽」今天在高雄市香蕉碼頭登場，台灣、北京廚藝大PK，廚師大展技藝、美味交流，現場香味四溢，令人垂涎。



廚藝交流在香蕉碼頭的河邊餐廳舉行，現場京、台各7組參賽隊伍拚搏較勁，大陣仗的排場，各自壯大參賽聲勢，觀賽者也期待兩岸廚藝交流競賽，展現各自喜好的舌尖美味。



台灣餐飲產業工會理事長林登春分析拚搏的廚藝食材特色，他說，台灣海島以海產為主；北京以牛、羊肉及麵食聞名，所以取材有其屬意特色。



談到近年兩岸廚藝切磋，林登春說，不少台灣的行政主廚被對岸挖角，北京行政主廚月薪約新台幣9萬元，相較台灣約6萬元的行情，致台灣主廚也慢慢西進，令餐飲業界憂心。



統一渡假村的主廚葉文吉也來和對岸高手比高下，準備了上湯麻婆螯龍蝦，有別於傳統龍蝦清蒸和涼拌的作法，融入麻婆豆腐的元素，要顛覆傳統的龍蝦吃法。



北京華天餐食集團主廚王鴻庆準備干燒魚、料理肥豬肉及冬筍，要大展北京美食名菜令人吮指的廚藝。也有台灣主廚選擇以小博大，要用庶民美食蚵仔煎、魷魚羹拚搏高下。



各家主廚俐落的刀工、火候、油炸到調味，每個環節熟練到位，令人看得目不暇給，現場香味四溢，令人垂涎。



場外也有北京小吃街，華天二友居肉餅、新川涼麵、慶豐包子等美食，吸引民眾品嚐，一整排的美食當前令人食指大動。(編輯:孫承武)1070302