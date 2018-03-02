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炸寒單陣頭遶境 台東市炮聲隆隆[影]

發稿時間：2018/03/02 16:50

最新更新：2018/03/02 20:53

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影片來源：中央社

（中央社記者盧太城台東縣2日電）慶元宵，台東市今天炮炸寒單（邯鄲）和陣頭遶境，砲聲隆隆，市區煙霧瀰漫，市民、商家在門口設香案、鳴砲，歡度元宵。

今天清晨5時許，台東市區響起鞭炮聲，從鄉下到台東市區的陣頭已經開始到宮廟、商家祈福，為下午的陣頭遶境熱身。

中午10時30分，邯鄲堂的肉身邯鄲爺率先在台東市富岡地區開炸；不過，卻發生「砲手和肉身邯鄲已到了，鞭炮還沒到」的糗事，讓民眾多等待半小時。

今天分別有玄武堂的炮炸寒單和邯鄲堂的炮炸邯鄲，合計將近20場，其中玄武堂下午安排一場扶輪社交換學生體驗肉身寒單和砲手，外國學生「被炸的和炸人都喊過癮」；另外旅遊達人眭澔平也上場體驗被炸感覺。

邯鄲堂堂主邱正義說，不管是寒單、韓單或是邯鄲堂的炸邯鄲，都「系出同門」，只要這項台東特有的地方民俗能持續傳承，發揚光大，即是所有信眾的共同心願。

下午2時傳統的神明遶境登場，40幾個陣頭參加，暌違近半世紀，今年的活動再度由海山寺接手承辦。

海山寺從民國43年開始接辦台東元宵節的陣頭遶境，當時以花車為主。民國68年爆發「吳泰安和余登發」匪諜案，吳泰安曾經在海山寺擺攤算命，結識海山寺的住持釋修和師父 (李榮和)，結果台東地區包括釋修和、陳文雄、高金子等人捲入匪諜案。

當時地方聲音，「佛門乃清靜之地」，海山寺於是「封山」內修，將負責花車遊行的活動交回天后宮。因這幾年經常發生隊伍脫序、家將惹事，天后宮又無執法權力，因此從去年開始不願再承辦，海山寺再度接手承辦。(編輯:孫承武)1070302

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