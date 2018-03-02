/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 元宵節平溪天燈台鐵自強號
>rss

松柏嶺受天宮慶元宵 百人挑米糕桃登場

發稿時間：2018/03/02 17:33

最新更新：2018/03/02 19:31

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
南投縣名間鄉松柏嶺受天宮萬人吃平安米糕桃活動2日展開，百人隊伍用竹擔肩挑盒裝米糕桃進入廟內，為系列活動揭幕。中央社記者蕭博陽南投攝　107年3月2日南投縣名間鄉松柏嶺受天宮萬人吃平安米糕桃活動2日展開，百人隊伍用竹擔肩挑盒裝米糕桃進入廟內，為系列活動揭幕。中央社記者蕭博陽南投攝　107年3月2日

（中央社記者蕭博陽南投縣2日電）南投縣名間鄉松柏嶺受天宮萬人吃平安米糕桃活動今天展開，百人隊伍用竹擔肩挑盒裝米糕桃進入廟內，隨後揭開萬斤巨型米糕桃，經祈福儀式後，明天上午8時分切供信眾享用。

松柏嶺受天宮今天、明天舉辦「元宵米糕桃，萬人吃平安」活動，210人今天下午挑著420盒重量5台斤的小米糕桃，從廟外停車場步行約700公尺進入廟內，南投縣長林明溱、中國國民黨籍立委許淑華、名間鄉長陳文德、受天宮管理委員會主委許瑞斌等人共襄盛舉。

在轎班團及北極玄天上帝神尊帶領下，眾人用竹擔挑著盒裝米糕桃慢步往廟埕前進，隊伍中還有名間鄉弓鞋國小、三光國中學生，嬌小身軀反而顯眼，弓鞋國小校長吳雪華說，配合鄉土教育，去年帶20名學童、今年10名教師及家長帶領32名學童響應地方民俗文化，將教室搬到戶外實際參與，學童都很高興。

盒裝米糕桃挑進廟內後，接著進行獻桃典禮，林明溱等10多人戴著白手套，合力揭開覆蓋巨型米糕桃的紅布，今年重量1萬1988台斤的大米糕桃正式亮相，林明溱表示，受天宮萬人吃米糕桃活動從民國86年舉辦至今，深受信徒歡迎，可說是全台知名的元宵節慶祝活動。

根據廟方資料，早年製作1台斤到10台斤不等米糕桃供信眾享用，86年發起500台斤的元宵米糕桃祈福活動，隨著祈福信徒增加，米糕桃越來越大，去年及今年都為1萬1988台斤，經祈福儀式後，元宵節隔天分切巨型米糕桃，可供萬名信眾吃平安。（編輯：施燕飛／黃于）1070302

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵

全台鬧元宵

春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵
全台鬧元宵
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP