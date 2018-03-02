松柏嶺受天宮慶元宵 百人挑米糕桃登場

南投縣名間鄉松柏嶺受天宮萬人吃平安米糕桃活動2日展開，百人隊伍用竹擔肩挑盒裝米糕桃進入廟內，為系列活動揭幕。中央社記者蕭博陽南投攝 107年3月2日

（中央社記者蕭博陽南投縣2日電）南投縣名間鄉松柏嶺受天宮萬人吃平安米糕桃活動今天展開，百人隊伍用竹擔肩挑盒裝米糕桃進入廟內，隨後揭開萬斤巨型米糕桃，經祈福儀式後，明天上午8時分切供信眾享用。



松柏嶺受天宮今天、明天舉辦「元宵米糕桃，萬人吃平安」活動，210人今天下午挑著420盒重量5台斤的小米糕桃，從廟外停車場步行約700公尺進入廟內，南投縣長林明溱、中國國民黨籍立委許淑華、名間鄉長陳文德、受天宮管理委員會主委許瑞斌等人共襄盛舉。



在轎班團及北極玄天上帝神尊帶領下，眾人用竹擔挑著盒裝米糕桃慢步往廟埕前進，隊伍中還有名間鄉弓鞋國小、三光國中學生，嬌小身軀反而顯眼，弓鞋國小校長吳雪華說，配合鄉土教育，去年帶20名學童、今年10名教師及家長帶領32名學童響應地方民俗文化，將教室搬到戶外實際參與，學童都很高興。



盒裝米糕桃挑進廟內後，接著進行獻桃典禮，林明溱等10多人戴著白手套，合力揭開覆蓋巨型米糕桃的紅布，今年重量1萬1988台斤的大米糕桃正式亮相，林明溱表示，受天宮萬人吃米糕桃活動從民國86年舉辦至今，深受信徒歡迎，可說是全台知名的元宵節慶祝活動。



根據廟方資料，早年製作1台斤到10台斤不等米糕桃供信眾享用，86年發起500台斤的元宵米糕桃祈福活動，隨著祈福信徒增加，米糕桃越來越大，去年及今年都為1萬1988台斤，經祈福儀式後，元宵節隔天分切巨型米糕桃，可供萬名信眾吃平安。（編輯：施燕飛／黃于）1070302