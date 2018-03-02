屏東海豐三山國王廟 元宵迓男孫燈遶境

屏東市海豐地區有267年歷史的三山國王廟，2日下午展開元宵迓男孫燈遶境儀式，民眾跪地讓神轎穿越祈求平安的盛況，在屏東市也只有這裡看得到。中央社記者郭芷瑄攝 107年3月2日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣2日電）屏東市海豐地區有267年歷史的三山國王廟，今天下午展開元宵迓男孫燈遶境儀式，屏東縣長潘孟安前往扶轎，依習俗神轎遶境活動將徹夜進行，遶行5個里，到明天下午才入廟。



三山國王廟管理委員會主委鄭龍雄表示，三山國王廟迎「男孫燈」，每一年都是由轄內和興、仁義、海豐、三山及信和5個里的民眾到廟裡報添男丁喜訊，隔年元宵「出燈」，在神轎掛上自己姓氏的花燈，隨著神轎出巡。



首位「報丁」者稱為「燈首」，遶境時神轎會停留燈首家前，供信徒朝拜，並賜福燈首家中平安順遂，擔任「燈首」是海豐人的榮耀。



鄭龍雄表示，早年一年約有40、50個家庭添男丁，少子化後，逐漸減少，今年23位男丁，與去年差不多。



儘管男丁越來越少，但海豐元宵迓男孫燈遶境仍然是地區的大事，也是屏東市代表性的宗教慶典，盛況不減，幾乎每任縣長都會受邀扶轎，潘孟安今年也前往扶轎，立委鍾佳濱也參與。



廟方說，遶境隊伍會走遍5個里的大街小巷，幾乎走過每個家戶，「出燈」人家會準備飯湯與遶境人員分享。（編輯：黃于）1070302



