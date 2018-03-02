大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香 4月13日起駕

大甲鎮瀾宮依照往例在元宵節晚間6時，舉行今年的大甲媽祖遶境起駕時間的筊筶，擲筊儀式由鎮瀾宮董事長顏清標（中）主持，第2次擲筊獲得聖筊，確定媽祖遶境的起駕日期為4月13日。圖左為台中市長林佳龍。中央社記者趙麗妍攝 107年3月2日

（中央社記者趙麗妍台中2日電）大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香活動，今年將於4月13日晚間11時5分起駕，22日回鑾安座，台中市長林佳龍今天也祈求大甲媽祖保佑花博活動可以圓滿成功。



大甲鎮瀾宮依照往例在元宵節晚上6時，舉行今年的大甲媽祖遶境起駕時間的筊筶，擲筊儀式由鎮瀾宮董事長顏清標主持，今天下午3時，廟方恭請正爐媽、副爐媽、湄洲媽上位，舉辦百人誦經活動。



顏清標、林佳龍等人虔誠上香，由顏清標進行擲筊儀式，第2次擲筊獲得聖筊，確定媽祖遶境的起駕日期為4月13日。



顏清標表示，大甲媽9天8夜的遶境進香活動，有時間的人可以走全程，沒時間的人也可以走1、2天，可以來送媽祖起駕，也可以接媽祖回鑾，只要誠心就能走出健康、快樂。



林佳龍指出，媽祖就像是媽媽一樣，會保佑大家平安、健康，今年底將進行2018台中世界花卉博覽會，希望媽祖保庇活動圓滿成功。



今年大甲鎮瀾宮9天8夜遶境進香，4月13日晚間11時5分起駕，16日駐駕新港奉天宮，17日將舉行祝壽大典，22日回鑾大甲鎮瀾宮，遶境路程長達340多公里。（編輯：張銘坤）1070302