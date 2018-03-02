/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 元宵節平溪天燈台鐵自強號
>rss

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香 4月13日起駕

發稿時間：2018/03/02 19:00

最新更新：2018/03/02 20:38

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
大甲鎮瀾宮依照往例在元宵節晚間6時，舉行今年的大甲媽祖遶境起駕時間的筊筶，擲筊儀式由鎮瀾宮董事長顏清標（中）主持，第2次擲筊獲得聖筊，確定媽祖遶境的起駕日期為4月13日。圖左為台中市長林佳龍。中央社記者趙麗妍攝　107年3月2日大甲鎮瀾宮依照往例在元宵節晚間6時，舉行今年的大甲媽祖遶境起駕時間的筊筶，擲筊儀式由鎮瀾宮董事長顏清標（中）主持，第2次擲筊獲得聖筊，確定媽祖遶境的起駕日期為4月13日。圖左為台中市長林佳龍。中央社記者趙麗妍攝　107年3月2日

（中央社記者趙麗妍台中2日電）大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香活動，今年將於4月13日晚間11時5分起駕，22日回鑾安座，台中市長林佳龍今天也祈求大甲媽祖保佑花博活動可以圓滿成功。

大甲鎮瀾宮依照往例在元宵節晚上6時，舉行今年的大甲媽祖遶境起駕時間的筊筶，擲筊儀式由鎮瀾宮董事長顏清標主持，今天下午3時，廟方恭請正爐媽、副爐媽、湄洲媽上位，舉辦百人誦經活動。

顏清標、林佳龍等人虔誠上香，由顏清標進行擲筊儀式，第2次擲筊獲得聖筊，確定媽祖遶境的起駕日期為4月13日。

顏清標表示，大甲媽9天8夜的遶境進香活動，有時間的人可以走全程，沒時間的人也可以走1、2天，可以來送媽祖起駕，也可以接媽祖回鑾，只要誠心就能走出健康、快樂。

林佳龍指出，媽祖就像是媽媽一樣，會保佑大家平安、健康，今年底將進行2018台中世界花卉博覽會，希望媽祖保庇活動圓滿成功。

今年大甲鎮瀾宮9天8夜遶境進香，4月13日晚間11時5分起駕，16日駐駕新港奉天宮，17日將舉行祝壽大典，22日回鑾大甲鎮瀾宮，遶境路程長達340多公里。（編輯：張銘坤）1070302

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵

全台鬧元宵

春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵
全台鬧元宵
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP