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國際創價學會長池田大作 獲頒苗栗榮譽縣民

發稿時間：2018/03/02 19:07

最新更新：2018/03/02 20:33

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苗栗縣長徐耀昌（左）為表揚國際創價學會會長池田大作對縣內文教推廣的貢獻，2日頒贈榮譽縣民證，因池田大作已高齡90多歲，無法親自赴台，由日本創價學會會長原田稔（右）代表受贈。中央社記者管瑞平攝　107年3月2日苗栗縣長徐耀昌（左）為表揚國際創價學會會長池田大作對縣內文教推廣的貢獻，2日頒贈榮譽縣民證，因池田大作已高齡90多歲，無法親自赴台，由日本創價學會會長原田稔（右）代表受贈。中央社記者管瑞平攝　107年3月2日

（中央社記者管瑞平苗栗縣2日電）國際創價學會會長池田大作今天獲頒苗栗縣榮譽縣民證，縣長徐耀昌感謝他對縣內文化教育事務推動的貢獻，巧的是，15年前徐耀昌擔任頭份鎮長任內，也曾頒贈榮譽鎮民予池田大作。

池田大作是現任國際創價學會會長，長期致力推動世界和平理念，在台灣藉由「台灣國際創價學會」參與社會公益，多次與苗栗縣政府共同推動文化、教育活動，縣府為表揚池田大作對縣內文教事務貢獻，今天舉辦頒贈榮譽縣民儀式，成為縣府第8位榮譽縣民。因池田本人已高齡90多歲，無法親自赴台，由日本創價學會會長原田稔代表受贈，台灣創價學會理事長林釗、縣議員李文斌及日本、台灣國際創價學會多名幹部、會員在場觀禮見證。

徐耀昌致詞時透露，15年前他擔任頭份鎮長時，就曾頒發「榮譽鎮民」予池田大作，當時也是由原田稔代表受贈，希望藉由頒發榮譽縣民證，表彰他的貢獻，期盼更多人與縣府共同提升教育、文化，讓苗栗更幸福、更具競爭力。

原田稔在會中代表池田大作表示，獲頒榮譽縣民是至高無上的榮譽，在領受這份殊榮後，將持續共同致力推動和平、文化及教育發展。

原田稔也說，池田大作在全世界多個國家獲頒榮譽縣（市）民，但徐耀昌是唯一「兩度」代表政府單位頒贈榮譽證書給他的地方首長，直呼緣分巧妙。

國際創價學會是聯合國非政府組織的一員，會員國遍及全球192個國家、地區，會員人數逾1200萬人，在國際間致力推動教育、文化與和平活動，台灣創價學會也是加盟團體之一。（編輯：張銘坤）1070302

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