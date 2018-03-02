馬頭山設掩埋場 贊成反對兩派各抒己見

馬頭山設事業廢棄物掩埋場規劃案，2日在高雄市環保局召開環評委員會議審議，反對派的居民和老農集結在環保局大門右側表達立場，90多歲老農薛獅象一度情緒激動說不出話。中央社記者陳朝福攝 107年3月2日

（中央社記者陳朝福高雄2日電）馬頭山設事業廢棄物掩埋場規劃案，今天在高雄市環保局召開環評委員會議審議。贊成和反對的兩派人馬分別守在環保局大門口兩側，由警方以柵欄隔開，雙方各抒己見。



馬頭山位於高雄市旗山、內門及田寮等三區的交界處，開發業者於民國104年提說明書，高雄市政府環保局召開環境影響評估委員會審查，引發正反不同意見，反馬頭山設置事業廢棄物掩埋場的多個環保團體也多次陳情。



贊成派下午集結在環保局大門左側，高舉「專業審查，共同監督」、「有建設，有回饋」的標語，希望審查通過掩埋場規劃案，開發建設鄉里。



反對派也不遑多讓，在環保局大門右側搭帳棚，輪番由當地居民和老農上台控訴業者資料造假，一旦市府許可就會造成生態和水資源浩劫。



被當地居民稱為「三叔公」的90多歲老農薛獅象說，他從小居在當地，馬頭山有豐富水資源和生態，他不知為何要被破壞，「人在做，天在看」。薛獅象一度情緒激動說不出話，台下鄉親趕緊鼓掌為他加油。



住在馬頭山腳下的黃姓民眾也表示，山裡有陸蟹、穿山甲和山羌等豐富生態，也有豐富地下水資源，設置掩埋場不僅野生動植物將會滅絕，附近包括高屏溪、二仁溪及阿公店水庫都可能遭受污染，影響層面廣大。



環保局長蔡孟裕表示，環保局3年多來依法審查，絕不敷衍、絕不放水。今天召開的環評委員會議為表示公開不黑箱，已依程序函知旗山、內門、田寮區公所，並請其轉知各村里辦公處；另已上傳公開環評書件內容及開會訊息至環保局網站及環保署環評書件查詢系統，供民眾查詢。



並依「高雄市政府環境影響評估審查委員會議旁聽要點」規定開放團體及各里民申請旁聽及發言。另全案歷次審查會議過程皆全程錄影，在會後5日內將會議影音檔上傳至Youtube供民眾閱覽。



依環保局綜合計畫科資料，「富駿事業股份有限公司乙級廢棄物處理場開發計畫環境影響說明書」經高雄市政府在105年7月4日、106年3月9日召開2次專案小組審查會。並分別於106年8月29日、12月21日進行環境影響評估委員會審查，經委員會決議「請開發單位依委員及相關單位意見回復補正，並納入環說書後再送本會審查」，審查期程近三年，市府依法審查。（編輯：孫承武）1070302



