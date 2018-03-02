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金門小三通 陸客持續成長

發稿時間：2018/03/02 19:20

最新更新：2018/03/02 20:33

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金門縣政府2日指出，107年1到2月小三通入出境人次較去年成長；其中台灣旅客比去年減少6.34%，但大陸遊客卻較去年成長12.40%。圖為小三通旅客。中央社記者黃慧敏攝　107年3月2日金門縣政府2日指出，107年1到2月小三通入出境人次較去年成長；其中台灣旅客比去年減少6.34%，但大陸遊客卻較去年成長12.40%。圖為小三通旅客。中央社記者黃慧敏攝　107年3月2日

（中央社記者黃慧敏金門縣2日電）金門縣政府今天指出，107年1到2月小三通入出境累計27萬0533人次，較去年成長0.88%；其中台灣旅客比去年減少6.34%，但大陸遊客卻較去年成長12.40%。

觀光處長陳美齡表示，適逢春節假期短，離島機位一票難求，使台灣旅客循小三通赴陸商務、旅遊興致缺缺；相對金廈一海之隔，陸客透過小三通來金旅遊日趨於常態化，又以「自由行」為一大主流。

陳美齡說，大年初一到初五陸客入金旅遊每天破千人，尤其以大年初三2534人最多，落地簽也有519人，大街小巷都能看到陸客購物旅遊的身影。

觀光處指出，107年1月1日起移民署開放多項新政策，包括小三通個人旅遊申請應備文件不需檢附G簽注、小三通藝文商務交流審查時間縮短，以及放寬從事小三通旅行事由等惠金措施，讓陸客來金旅遊與交流更加便利。（編輯：張銘坤）1070302

金門縣政府2日指出，107年1到2月小三通入出境人次較去年成長0.88％；其中大陸遊客較去年成長12.40％。圖為小三通船舶。中央社記者黃慧敏攝　107年3月2日金門縣政府2日指出，107年1到2月小三通入出境人次較去年成長0.88％；其中大陸遊客較去年成長12.40％。圖為小三通船舶。中央社記者黃慧敏攝　107年3月2日
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