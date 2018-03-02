新北市平溪天燈節 百盞天燈齊升空

新北市平溪天燈節2日晚間在十分廣場登場，上百盞天燈齊放，場面壯觀。（新北市府觀光旅遊局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 107年3月2日

（中央社記者黃旭昇新北2日電）新北市平溪天燈節今晚在十分廣場登場，市長朱立倫與新北市警犬隊等人一起施放「Hello平溪！GO 旺GO開心」主燈，為新春獻上好彩頭，民眾也親身體驗上百盞天燈齊放的壯觀場面。



許多旅行業者今天帶著日本、韓國、港澳及東南亞遊客進入平溪山城，甚至有郵輪業者帶歐美旅客到現場，一睹山城的魅力與天燈升空的美景。



放天燈是台灣具民俗色彩的文化活動，邁入第20年的平溪天燈節，今年主燈是象徵狗年好兆頭的布丁狗、大耳狗、帕帢狗為主題，以卡通圖案畫在主燈上，鮮豔的色彩與討喜的模樣，展現超人氣。



新北市警犬隊也到場，慶賀新的一年都能「旺來福來好運來」，除可愛主燈與警犬隊，在第一波的施放天燈中，也為台灣打氣加油。



朱立倫表示，平溪天燈節在地方與公部門努力下，大型節慶多次登上國際媒體推薦，將平溪帶向全世界，各國遊客湧入也證明這座山城的獨特魅力。



每波天燈有150盞，山城的民眾今天晚上除體驗天燈冉冉升空幸福感外，上百盞天燈齊放的壯觀畫面，感動許多親子與情侶，還有表演節目陪民眾歡度元宵節。



不少遊客選購許多文創商品，包括客家花布天燈、特色煤礦明信片及旅行手札等，增添旅遊樂趣並記錄感動時刻。（編輯：黃于）1070302





新北市平溪天燈節2日晚間在十分廣場登場，畫有卡通圖案的主燈與上百盞天燈冉冉升空，場面壯觀。（市府新聞局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 107年3月2日