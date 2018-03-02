鹽水蜂炮鬧元宵 大街小巷炮城接力放[影]

影片來源：中央社

（中央社記者楊思瑞台南2日電）台南鹽水蜂炮活動今晚進入施放最高峰，神轎遶境隊伍再次由武廟出發後，分5路繞行主要市區街道，多座指標性大型炮城陸續施放，搶著體驗刺激快感的遊客擠滿大街小巷。



傳承上百年的鹽水蜂炮活動，相傳一開始是為驅趕疫病而舉辦的神明祈福遶境，信徒在神轎經過時施放鞭炮，盼把疫情「炸走」。後來許多商家認為有「越炸越旺」的意義，因此製作大型蜂炮城，將沖天炮綁在炮城上，在神轎經過施攔轎施放。



近年不少商家發揮創意製作造型特殊的炮城，成為遊客目光焦點，施放時炮城周圍總是擠滿了人，成為另一種行銷利器。



武廟神轎隊伍在活動首日多遶行鹽水的外圍地區，元宵夜進入主要市區街道，炮城施放規模與密集度都比首日提高。在神轎隊伍晚間再度從武廟出發時，武廟就準備了兩座大型炮城在廟前路口施放，馬路上擠滿遊客搶著體驗被蜂炮炸射的刺激感，驚呼聲與尖叫聲不斷。



隨後包括太子爺造型炮城、王船造型炮城、八卦造型炮城陸續施放，搭配高空煙火，整個夜空不時閃著光亮，街道四處熱鬧滾滾，整個祈福繞境行程預計在3日凌晨結束。（編輯:孫承武）1070302





台南鹽水蜂炮活動2日元宵節晚間進入施放最高峰，大型太子爺造型炮城施放時，周邊遊客高舉相機、手機搶拍留念，現場炮聲不斷、熱鬧滾滾。中央社記者楊思瑞攝 107年3月2日