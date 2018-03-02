/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 元宵節平溪天燈台鐵自強號
>rss

金門元宵燈會 踩街遊行掀高潮

發稿時間：2018/03/02 21:06

最新更新：2018/03/02 21:22

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
2018金門元宵燈會主燈「狀元犬」為一隻頭戴狀元帽的狗狗，整體燈座高達8米，並首次融入機械轉動裝置，夜間點燈後可愛模樣更為吸睛。中央社記者黃慧敏攝　107年3月2日2018金門元宵燈會主燈「狀元犬」為一隻頭戴狀元帽的狗狗，整體燈座高達8米，並首次融入機械轉動裝置，夜間點燈後可愛模樣更為吸睛。中央社記者黃慧敏攝　107年3月2日

（中央社記者黃慧敏金門縣2日電）2018金門元宵燈會今晚登場，後浦小鎮踩街遊行掀起活動高潮；遊行隊伍從清朝金門鎮總兵署出發，沿途經宋代、明鄭時期建築，民眾和遊客感受古今風情。

以「金旺好年，金歡喜」為主題的金門元宵燈會，下午5時起在總兵署廣場前的主燈場開始，由文化局長呂坤和等人分送小花燈。隨後縣長陳福海、縣議會議長洪麗萍和立委楊鎮浯等人，共同點亮「狀元犬」主燈，現場洋溢歡樂。

狀元犬主燈高達8公尺，並首次融入機械轉動裝置。呂坤和說，設計主燈設計時，特別考慮到在地元素，呼應金門歷史上出了不少進士舉人，因此狗年花燈造型，頭戴一頂大紅狀元帽，與金門元素相結合。

陳福海致詞時表示，今年是好年冬，從去年到今年新春天氣都很好，尤以今年「狗來旺、狗來福」，金門每一年都要創造一些奇蹟，台灣和大陸的朋友一起建構一個更幸福的金門。（編輯：張銘坤）1070302

2018金門元宵燈會2日晚間正式登場，燈會系列活動之一的後浦老街踩街遊行一路從清金門鎮總兵署出發，沿途串連多個歷史景點。圖為隊伍行經邱良功母節孝坊。中央社記者黃慧敏攝　107年3月2日2018金門元宵燈會2日晚間正式登場，燈會系列活動之一的後浦老街踩街遊行一路從清金門鎮總兵署出發，沿途串連多個歷史景點。圖為隊伍行經邱良功母節孝坊。中央社記者黃慧敏攝　107年3月2日
2018金門元宵燈會2日晚間正式登場，現場湧入大批民眾，扶老攜幼欣賞各式花燈。中央社記者黃慧敏攝　107年3月2日2018金門元宵燈會2日晚間正式登場，現場湧入大批民眾，扶老攜幼欣賞各式花燈。中央社記者黃慧敏攝　107年3月2日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵

全台鬧元宵

春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵
全台鬧元宵
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP