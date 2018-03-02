金門元宵燈會 踩街遊行掀高潮

2018金門元宵燈會主燈「狀元犬」為一隻頭戴狀元帽的狗狗，整體燈座高達8米，並首次融入機械轉動裝置，夜間點燈後可愛模樣更為吸睛。中央社記者黃慧敏攝 107年3月2日

（中央社記者黃慧敏金門縣2日電）2018金門元宵燈會今晚登場，後浦小鎮踩街遊行掀起活動高潮；遊行隊伍從清朝金門鎮總兵署出發，沿途經宋代、明鄭時期建築，民眾和遊客感受古今風情。



以「金旺好年，金歡喜」為主題的金門元宵燈會，下午5時起在總兵署廣場前的主燈場開始，由文化局長呂坤和等人分送小花燈。隨後縣長陳福海、縣議會議長洪麗萍和立委楊鎮浯等人，共同點亮「狀元犬」主燈，現場洋溢歡樂。



狀元犬主燈高達8公尺，並首次融入機械轉動裝置。呂坤和說，設計主燈設計時，特別考慮到在地元素，呼應金門歷史上出了不少進士舉人，因此狗年花燈造型，頭戴一頂大紅狀元帽，與金門元素相結合。



陳福海致詞時表示，今年是好年冬，從去年到今年新春天氣都很好，尤以今年「狗來旺、狗來福」，金門每一年都要創造一些奇蹟，台灣和大陸的朋友一起建構一個更幸福的金門。（編輯：張銘坤）1070302





2018金門元宵燈會2日晚間正式登場，燈會系列活動之一的後浦老街踩街遊行一路從清金門鎮總兵署出發，沿途串連多個歷史景點。圖為隊伍行經邱良功母節孝坊。中央社記者黃慧敏攝 107年3月2日