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歡樂熱鬧 高雄萬人提燈鬧元宵

發稿時間：2018/03/02 21:09

最新更新：2018/03/02 21:41

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2018高雄燈會藝術節「萬人提燈．光之遊行」2日元宵節晚間在愛河河畔登場，高雄市長陳菊（前左3）、美國在台協會處長梅健華（Kin W. Moy）（前左2）等人參與，一起提燈籠走到舞台區為活動揭開序幕。中央社記者董俊志攝　107年3月2日2018高雄燈會藝術節「萬人提燈．光之遊行」2日元宵節晚間在愛河河畔登場，高雄市長陳菊（前左3）、美國在台協會處長梅健華（Kin W. Moy）（前左2）等人參與，一起提燈籠走到舞台區為活動揭開序幕。中央社記者董俊志攝　107年3月2日

（中央社記者王淑芬高雄2日電）2018高雄燈會藝術節「萬人提燈．光之遊行」今天晚上在愛河畔登場，沿線璀璨爭豔的燈籠，還有花車遊行、表演團體加上民眾的熱情，高雄的元宵節人氣破表。

「超可愛的旺來狗提燈！」下午不到6時，五福路、愛河畔就湧入賞燈人潮，排隊索取小提燈「旺來狗」的長龍排到看不到盡頭。

最璀璨繽紛的河東路有各式的燈籠點綴，入夜後倒映水面，景緻美得讓人流連佇足，民眾搶著留影，愛河越夜越美麗。

燈節的重頭戲是踩街遊行，市長陳菊和與會貴賓提著燈籠徒步進入舞台區為活動揭開序幕，表演團體獻藝，小朋友不時的追逐花車拋擲下來的彩珠與巧克力金幣，50組特色團隊和花車隊伍浩浩蕩蕩的進場，帶來一個接一個個精彩的演出，令人目不暇給。

遊行的貴賓還有美國在台協會處長梅健華、駐台代表處多人，還有高雄市的友好姐妹市代表、高雄市議長康裕成及立委等。

這是陳菊任期最後一次燈會藝術節，她說，因為環保考量不再施放煙火，不過特色表演和燈飾不減精彩，感謝市民對團隊的支持，伴隨高雄蛻變、提升和翻轉。

友好姐妹市帶來精湛的演出，包括日本秋田縣的竿燈、美國波特蘭Sellwood Jazz樂團、韓國釜山打擊樂與三軍官校樂儀隊等，震天的節奏、歡樂的歌聲與繽紛的燈光交織，元宵節的愛河畔熱鬧滾滾、幸福洋溢。（編輯：孫承武）1070302

2018高雄燈會藝術節「萬人提燈‧光之遊行」2日晚在愛河畔登場，這是高雄市長陳菊（圖）任期最後一次燈會藝術節，她致詞表示，因為環保考量不再施放煙火，不過特色表演和燈飾不減精彩，感謝市民對團隊的支持，伴隨高雄蛻變、提升和翻轉。中央社記者董俊志攝　107年3月2日2018高雄燈會藝術節「萬人提燈‧光之遊行」2日晚在愛河畔登場，這是高雄市長陳菊（圖）任期最後一次燈會藝術節，她致詞表示，因為環保考量不再施放煙火，不過特色表演和燈飾不減精彩，感謝市民對團隊的支持，伴隨高雄蛻變、提升和翻轉。中央社記者董俊志攝　107年3月2日
2018高雄燈會藝術節「萬人提燈．光之遊行」2日晚間在愛河河畔登場，韓國表演團隊帶來精湛演出，讓圍觀民眾目不轉睛。中央社記者董俊志攝　107年3月2日2018高雄燈會藝術節「萬人提燈．光之遊行」2日晚間在愛河河畔登場，韓國表演團隊帶來精湛演出，讓圍觀民眾目不轉睛。中央社記者董俊志攝　107年3月2日
2018高雄燈會藝術節「萬人提燈．光之遊行」2日元宵節晚間熱鬧登場，韓國釜山團隊穿著當地傳統服飾帶來打擊樂演出，吸引民眾目光。中央社記者董俊志攝　107年3月2日2018高雄燈會藝術節「萬人提燈．光之遊行」2日元宵節晚間熱鬧登場，韓國釜山團隊穿著當地傳統服飾帶來打擊樂演出，吸引民眾目光。中央社記者董俊志攝　107年3月2日
2018高雄燈會藝術節「萬人提燈．光之遊行」2日元宵節晚間盛大登場，高雄姐妹市、日本秋田縣的團隊帶來當地民俗技藝「竿燈」表演，令人目不暇給。中央社記者董俊志攝　107年3月2日2018高雄燈會藝術節「萬人提燈．光之遊行」2日元宵節晚間盛大登場，高雄姐妹市、日本秋田縣的團隊帶來當地民俗技藝「竿燈」表演，令人目不暇給。中央社記者董俊志攝　107年3月2日
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