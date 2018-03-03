竹市自動化無人回收站 資源回收不打烊

新竹市政府首度創建自動化的「無人回收站」，民眾可24小時於回收機台投入4大資源物，為環保盡一分力。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 107年3月3日

（中央社記者魯鋼駿新竹市3日電）新竹市政府首度創建自動化的「無人回收站」，民眾可24小時於回收機台投入4大資源物，不僅能為環保盡一分力，民眾還可透過手機APP集點，兌換商品。



新竹市長林智堅今天受訪表示，在新竹市環保局、與在地業者積極合作下，打造自動化無人回收站，目前已於位在香山區的全聯大庄店試營運，為期6個月。



「這是一個開始」，林智堅表示，除了感謝春池玻璃、熹谷科技與市府合作，也感謝全聯福利中心大庄店提供場地，以及環保志工們協助後端收運及好禮兌換活動，盼透過無人回收站的實際經驗，開創循環經濟新契機。



新竹市環保局長江盛任說明，民眾可於回收機台投入廢玻璃瓶、寶特瓶、鐵罐、鋁罐4大類資源物，只要掃描瓶身條碼，並透過APP軟體「SeedU」掃描螢幕上的QR code後，就能儲存寶石點數，並且兌換商品。



江盛任指出，民眾可在體驗期間持「手機寶石點數」或「自動資源回收機回收憑證」兌換超值禮，兌換服務時間為每週二、四、六的上午11時至下午2時及晚間7時30分至9時30分，於全聯大庄店設有兌換櫃台，由香山里環保志工協助兌換服務。（編輯：黃于）1070303



