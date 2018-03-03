/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 空氣品質台鐵元宵節平溪天燈
>rss

竹市自動化無人回收站 資源回收不打烊

發稿時間：2018/03/03 10:54

最新更新：2018/03/03 12:39

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
新竹市政府首度創建自動化的「無人回收站」，民眾可24小時於回收機台投入4大資源物，為環保盡一分力。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真　107年3月3日新竹市政府首度創建自動化的「無人回收站」，民眾可24小時於回收機台投入4大資源物，為環保盡一分力。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真　107年3月3日

（中央社記者魯鋼駿新竹市3日電）新竹市政府首度創建自動化的「無人回收站」，民眾可24小時於回收機台投入4大資源物，不僅能為環保盡一分力，民眾還可透過手機APP集點，兌換商品。

新竹市長林智堅今天受訪表示，在新竹市環保局、與在地業者積極合作下，打造自動化無人回收站，目前已於位在香山區的全聯大庄店試營運，為期6個月。

「這是一個開始」，林智堅表示，除了感謝春池玻璃、熹谷科技與市府合作，也感謝全聯福利中心大庄店提供場地，以及環保志工們協助後端收運及好禮兌換活動，盼透過無人回收站的實際經驗，開創循環經濟新契機。

新竹市環保局長江盛任說明，民眾可於回收機台投入廢玻璃瓶、寶特瓶、鐵罐、鋁罐4大類資源物，只要掃描瓶身條碼，並透過APP軟體「SeedU」掃描螢幕上的QR code後，就能儲存寶石點數，並且兌換商品。

江盛任指出，民眾可在體驗期間持「手機寶石點數」或「自動資源回收機回收憑證」兌換超值禮，兌換服務時間為每週二、四、六的上午11時至下午2時及晚間7時30分至9時30分，於全聯大庄店設有兌換櫃台，由香山里環保志工協助兌換服務。（編輯：黃于）1070303

新竹市政府首度創建自動化的「無人回收站」，新竹市長林智堅（後中）3日表示，目前已於位在香山區的全聯大庄店試營運，為期6個月，盼透過無人回收站的實際經驗，開創循環經濟新契機。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真　107年3月3日新竹市政府首度創建自動化的「無人回收站」，新竹市長林智堅（後中）3日表示，目前已於位在香山區的全聯大庄店試營運，為期6個月，盼透過無人回收站的實際經驗，開創循環經濟新契機。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真　107年3月3日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵

全台鬧元宵

春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵
全台鬧元宵
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP