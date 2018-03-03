周錫瑋籲辯論 侯友宜：按照黨機制走

宣布請職參選2018新北市長的副市長侯友宜（前左）3日上午出席永和保福宮「2018擲筊迎春旺，元宵送愛心」活動，與民眾互動。中央社記者林長順攝 107年3月3日

（中央社記者林長順新北3日電）參選新北市長的前台北縣長周錫瑋日前主張進行電視辯論。宣布請辭參選的新北市副市長侯友宜今天表示，一切按照黨的機制來走，遊戲規則定了，就按照黨的遊戲規則走。



侯友宜上午出席永和保福宮「2018擲筊迎春旺，元宵送愛心」活動後，接受媒體訪問時做上述表示。



媒體詢問為何選擇保福宮作為競選起跑首站，侯友宜指出，他抱著虔誠的心，希望神明保庇國家風調雨順，所有市民平安健康，這是他最大的心願。



對於部分市府團隊加入競選團隊，侯友宜說，跟他走的都是市府內熱衷公共事務的年輕朋友，不會影響市府運作，歡迎更多年輕人加入他的競選團隊。



新北市勞工局長謝政達日前請辭，並接受侯友宜之邀一起打市長選戰。侯友宜說，兩人相處多年，謝政達對勞工的辛苦最了解，對弱勢的關心讓他很感動，他希望透過謝政達的協助，讓他更了解怎麼能夠做得更好。



媒體詢問，競選需要上億元的經費，競選經費從何而來，侯友宜指出，他相信用堅定的信仰走下去，民眾會用力量支持他，打贏這場選戰。



至於周錫瑋主張辦全國性的辯論，侯友宜表示，一切按照黨的機制來走，遊戲規則定了，就按照黨的遊戲規則走。（編輯：管中維）1070303