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紫南宮正月十六吃丁酒 供10萬人享用

發稿時間：2018/03/03 12:37

最新更新：2018/03/03 13:26

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南投縣竹山鎮紫南宮3日舉辦吃丁酒活動，數萬台斤雞酒、白飯、菜湯、素食約可供10萬人享用，現場百張圓桌滿座。中央社記者蕭博陽南投縣攝　107年3月3日南投縣竹山鎮紫南宮3日舉辦吃丁酒活動，數萬台斤雞酒、白飯、菜湯、素食約可供10萬人享用，現場百張圓桌滿座。中央社記者蕭博陽南投縣攝　107年3月3日

（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）南投縣竹山鎮紫南宮今天舉辦吃丁酒活動，數萬台斤雞酒、白飯、菜湯、素食約可供10萬人享用，今年人潮較往年更多，廟方推估午後就會一掃而光。

紫南宮今天舉辦「吃丁酒，吃平安」活動，廟方準備1萬1000公斤台灣卜蜂食品麻油燒酒雞、2000瓶紅標料理米酒，水、酒以10：1比例調配，降低酒精濃度，還有以韭菜、豆皮、肉末煮湯，淋在米飯俗稱「割稻飯」，雞酒配白飯讓信眾吃得安心又飽足。

今年正月十六日適逢假日，天氣晴朗，吃雞酒人潮較往年更多，上午時分，遊覽車一輛接一輛駛入，數千人排隊等著拿雞酒，後方烹煮區26座大爐火力全開，志工頂著滿頭大汗，盛湯的手沒有停過，一碗接一碗遞出，民眾端著紙碗大快朵頤，現場百張圓桌滿座。

紫南宮管理委員會主委莊秋安說，吃丁酒又稱吃平安、吃福，意即讓參與民眾分享當地居民娶妻、添丁的喜氣和福氣，同時感謝土地公庇佑，隨著信眾越來越多，吃丁酒成為紫南宮年度盛大廟會活動，也獲登錄為民俗類別文化資產。

早期社寮地區在農曆正月有以紫南宮為中心的「吃丁酒」習俗。每年農曆正月十五日，當地居民前一年家中添丁者，要拿閹雞來祭拜、感謝紫南宮土地公，隔天正月十六日，廟方就會將這些祭品統一處理，煮成麻油雞讓附近居民、來訪香客共享。（編輯：管中維）1070303

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