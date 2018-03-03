籌辦聖體大會 天主教嘉義教區健走募款

天主教嘉義教區將於明年3月1日承辦第4屆全國聖體大會，3日舉辦「為基督而走」活動，教區主教、神職人員與教友健走4公里募款，歡迎各界共襄盛會。中央社記者葉子綱攝 107年3月3日

（中央社記者葉子綱雲林縣3日電）迎接2019全國聖體大會到來，天主教嘉義教區今天舉辦「為基督而走」、開幕禮彌撒等活動揭開序幕，主教鍾安住與神職人員、教友健走4公里募款，歡迎各界共襄盛會。



鍾安住告訴中央社記者，嘉義教區將於明年3月1日，在斗六市、雲林縣立體育館承辦第四屆全國聖體大會，在大會舉辦前一年，以「為基督而走」活動暖身，教區主教、神父及修女走出教會、走入人群，希望發揮帶頭作用，凝聚教區全體力量，正式啟動大會籌備工作。



鍾安住在土庫天主堂主持行前祝福禮及授旗各堂區，他表示，為了明年聖體大會已開過4次籌備會議，今天公開宣布正式啟動大會籌備工作，以「你健走，我捐款」募集資源，希望各界踴躍支持，有錢出錢，有力出力。



鍾安住說，活動由主走人神父、修女及陪走人教友們，從土庫天主堂健走4公里，到元長鹿寮聖家堂舉辦開幕禮彌撒，歡喜迎接聖體大會到來；聖體大會需要經費達新台幣800萬元，歡迎各界共襄盛舉，相關訊息請洽詢天主教嘉義教區辦事處。



天主教嘉義教區秘書長趙永吉指出，耶穌基督的聖體是天主教信仰的核心，在教友信仰生活中，以聖體當做生命的滋養，藉由聖體大會傳達聖體的核心意義，成為信仰、生活的泉源，在實際生活中依照耶穌基督的教導、遵行天主的旨意。



趙永吉表示，「為基督而走」活動為明年聖體大會揭開序幕，希望藉健走宣告聖體大會來臨，凝聚教區所有力量，順利推動各項籌備工作，並募集各界資源，同霑喜樂。



參與健走的古坑天主堂傳協會副主席蘇貴芳表示，聖體大會由各教區輪流承辦，約2年至3年舉行一次，明年輪由嘉義教區承辦，全體總動員，往年教友參加其他教區舉辦的聖體大會都非常踴躍，教友們非常期待大會到來，希望各界同霑圓滿、盛大的天主恩寵。（編輯：管中維）1070303





天主教嘉義教區將於明年3月1日承辦第4屆全國聖體大會，3日以「為基督而走」活動暖身，教區主教與神職人員、教友健走4公里募款，凝聚教區全體力量，正式啟動大會籌備工作。中央社記者葉子綱攝 107年3月3日