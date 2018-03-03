花蓮海洋調查志工出海 偽虎鯨家族打招呼

國立台灣海洋大學與花蓮賞鯨業者合作的「海漂、海底垃圾調查計畫」，3日搭乘賞鯨船進行出海調查，幸運在花蓮外海遇到約30隻的偽虎鯨家族。（多羅滿賞鯨提供）中央社記者李先鳳傳真 107年3月3日

（中央社記者李先鳳花蓮縣3日電）國立台灣海洋大學與花蓮賞鯨業者合作的「海漂、海底垃圾調查計畫」，今天上午搭乘賞鯨船出海調查，巧遇花蓮外海今年開春來第一群約30隻大型偽虎鯨家族，大家驚喜不已。



環保署發布減塑政策，讓越來越多人開始關心海洋垃圾問題，並參與淨灘活動。海灘人人可步行抵達，清運相對容易；但海域的垃圾究竟有多少，至今尚無詳細資料。



花蓮多羅滿賞鯨船出海多年，感受到海洋垃圾有增無減，與國立台灣海洋大學海洋事務與資源管理研究所教授黃向文研究室合作，在上週號召對海上工作者、海域通行者、潛水員，透過免費搭乘賞鯨船「以工換遊」方式，邀請大家投入志工行列。



上午的第一趟船班，記錄幾筆垃圾資料後，遇上一群約30隻的偽虎鯨游到船旁打招呼，讓頭一次出海的志工驚呼連連。



旅遊生態達人、海廢志工藍振峰說，透過標準化的調查，記錄航行時間、經緯度、垃圾種類及數量，整合不同時間、海域的調查，繪製出海洋垃圾分布圖，了解台灣海域海洋垃圾種類及熱點分布，相信日後可以做為政策制定及清運重點的參考。



多羅滿賞鯨副總經理呂世明表示，偽虎鯨體長約6公尺，因頭骨型態類似虎鯨而得名，性格相當兇猛，不僅會捕食中大型魚類，還會獵殺其他種類鯨豚。



呂世明說，賞鯨之外又能調查海洋廢棄物，是一兼二顧的做法，期待與海洋大學為期一整年的資料蒐集，能為台灣建構出花蓮海域的「海廢地圖」，並喚起大家共同守護海洋環境。（編輯：孫承武）1070303





國立台灣海洋大學與花蓮賞鯨業者合作的「海漂、海底垃圾調查計畫」，3日上午搭乘賞鯨船出海調查，在花蓮外海巧遇今年開春來第一群約30隻的大型偽虎鯨家族。（多羅滿賞鯨提供）中央社記者李先鳳傳真 107年3月3日