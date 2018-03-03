鹿港拚觀光 彰化香港攜手迎港澳旅客

彰化縣鹿港鎮具深厚歷史文化與風土人情，彰化縣長魏明谷（右）與永安旅遊行政總裁梁港蘭（中）等人3日召開記者會，宣布攜手促進旅遊商機，吸引更多香港、澳門旅客到鹿港、中台灣旅遊。圖為兩人聽取刺繡解說。（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 107年3月3日

（中央社記者蕭博陽彰化縣3日電）彰化縣鹿港鎮具深厚歷史文化與風土人情，為吸引香港、澳門旅客來訪，縣政府與在地旅館、香港永安旅遊攜手，齊心拚觀光。



彰化縣政府推動鹿港國家歷史風景區，看準香港來台旅遊人數快速成長、往返航班方便且密集，縣政府與香港永安旅遊、台灣四維旅行社、鹿港永樂酒店將攜手促進旅遊商機，吸引更多香港、澳門旅客到鹿港、中台灣旅遊，今天在鹿港永樂酒店對外宣傳。



彰化縣長魏明谷表示，為行銷彰化古蹟及文化資產，邀香港最大的永安旅遊召開記者會，建立緊密合作關係，推銷鹿港和彰化美食、旅遊景點給港澳朋友，而知名的田中馬拉松去年有500名香港人士報名，未來盼撥1000個名額與永安旅遊合作，歡迎香港朋友來彰化跑馬拉松。



永安旅遊行政總裁梁港蘭說，永安旅遊有54年歷史，香港人最喜歡台灣，一年可能來台旅遊2到3次；昨晚她停留彰化，進到永樂酒店感覺很棒，酒店布置道地手工燈籠，打開窗戶還可見街上的元宵節花車遊行，令她感到驚豔，這是許多旅客很想尋找，具歷史價值活動。



梁港蘭表示，香港到台灣飛機班次多，一天有80班，其中香港飛台中約一小時，從台中到彰化車程半小時，交通非常完善，文化、歷史、風土人情、吃、住也非常到位，有信心彰化可拉進港澳旅客，並將彰化這個城市帶到世界，進一步吸引全球旅客慕名而來。（編輯：黃于）1070303