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關鍵字： 張金鳳空氣品質台鐵元宵節
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逢甲商圈服務中心揭牌 提供遊客導覽

發稿時間：2018/03/03 16:54

最新更新：2018/03/03 17:33

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台中市逢甲商圈遊客服務中心執行長王朝藝受訪表示，逢甲商圈每年有超過1400萬人次的國內外遊客造訪，巔峰時期曾創下全台最高年營業額達新台幣125億元的佳績。中央社記者蘇木春攝　107年3月3日台中市逢甲商圈遊客服務中心執行長王朝藝受訪表示，逢甲商圈每年有超過1400萬人次的國內外遊客造訪，巔峰時期曾創下全台最高年營業額達新台幣125億元的佳績。中央社記者蘇木春攝　107年3月3日

（中央社記者蘇木春台中3日電）台中市逢甲商圈遊客服務中心今天揭牌啟用，服務中心由在地民眾自主籌資設立，提供遊客導覽、網路、手機充電等服務，還與銀樓簽約合作，提供外幣兌換服務，希望協助商圈轉型。

逢甲商圈遊客服務中心執行長王朝藝受訪表示，逢甲商圈每年有超過1400萬人次的國內外遊客造訪，巔峰時期曾創下全台最高年營額達新台幣125億元的佳績。

王朝藝說，但是受到大環境景氣不佳，遊客消費力下滑影響，去年度跌破百億元，造成不少商家紛紛撤出逢甲商圈，令他相當憂心逢甲商圈會因而沒落，因此決定結合志同道合的好友，共同籌建遊客服務中心，希望能夠再創昔日榮耀。

「台中市逢甲商圈遊客服務中心」今天啟用後，將對外開放，王朝藝說，服務中心除提供遊客網路、手機充電、化妝室及短暫休憩、叫車服務與旅遊資訊導覽等服務。

服務中心並與銀樓簽約合作提供外幣兌換服務，館內也陳列文創藝術家作品，供遊客觀賞，未來還將不定時舉辦各種創客活動及藝術交流；台中市逢甲商圈遊客服務中心，地址位於台中市西屯區福星路431號3樓。（編輯：黃于）1070303

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