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金門駐縣藝術家展成果 用畫訴說生態浩劫

發稿時間：2018/03/03 17:39

最新更新：2018/03/03 17:48

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105年度金門駐縣藝術家成果展3日移師金門縣文化局續展，藝術家吳衍震（圖）特別帶來第一次造訪金門時所畫的「老街」，展現金門老街過去與現在的變化。中央社記者黃慧敏攝　107年3月3日105年度金門駐縣藝術家成果展3日移師金門縣文化局續展，藝術家吳衍震（圖）特別帶來第一次造訪金門時所畫的「老街」，展現金門老街過去與現在的變化。中央社記者黃慧敏攝　107年3月3日

（中央社記者黃慧敏金門縣3日電）畫家吳衍震、周芳聿和蔡宛錦駐金門期間，適逢港泰台州輪擱淺金門，漏油汙染了古崗海域；3人不約而同畫下了這場生態浩劫，連同其他畫作，今天起在金門縣文化局展出。

吳衍震、周芳聿和蔡宛錦在民國105年下半年擔任金門駐縣畫家，金門縣文化局繼今年1、2月間在台北為這3位畫家舉辦成果展後，今天移師金門縣文化局續展，讓本地民眾與藝文人士分享他們駐縣期間的所見所想。文化局長呂坤和感謝他們把金門的美行銷出去。

吳衍震和周芳聿自102年起展開環島駐村計劃，從金瓜石開始，金門是第6站。吳衍震說，因為太喜歡金門，結束駐村計劃之後又多待了幾天，總共在金門停留了200天。他直言對金門最用心，離開金門到別的城市，畫的還是金門。

吳衍震透過自創的代言人「肉片男孩」，畫下金門的生態、迷彩和碉堡；此外，他還特別帶來95年第一次造訪金門時所畫的「老街」，凸顯金門老街過去與現在的變化。

周芳聿利用多種媒材、紀錄片和裝置藝術，呈現她在金門半年的見聞。其中裝置藝除了有代表金門的紅土、高粱、海砂外，當年擱淺在古崗海域的大陸港泰台州貨輪滲出的油汙，她也裝盛在瓶子裏展出，警惕世人。

105年颱風莫蘭蒂襲擊金門後，港泰台州號擱淺在金門，漏油汙染了古崗海域，3位畫家「恭逢其盛」。蔡宛錦說，他們都目睹了這場浩劫，也參與了淨灘，感受特別強烈，因此不約而同都把這事件入了畫。

來自高雄的蔡宛錦擅長解構人體賦予新的意象，在「古崗漏油—人為災難」畫中，她描繪肢體的掙扎和撕裂，訴說這場人為的災害比天災更可怕，讓人看了怵目驚心。吳衍震則是以「潮間帶的吶喊」描述這場海洋災難，希望喚起世人對海洋生態的重視。

周芳聿出身藝術世家，父母都是畫家，2個妹妹分別是平面設計師和服裝設計師，全家今天都出席了開幕式，為她站台。105年度金門駐縣藝術家成果展，展期到14日。（編輯:孫承武）1070303

「105年度金門駐縣藝術家成果展」3日起在金門縣文化局登場，藝術家周芳聿（左3）也展出多個作品，周芳聿的家人們更熱情到場站台。中央社記者黃慧敏攝　107年3月3日「105年度金門駐縣藝術家成果展」3日起在金門縣文化局登場，藝術家周芳聿（左3）也展出多個作品，周芳聿的家人們更熱情到場站台。中央社記者黃慧敏攝　107年3月3日
金門駐縣藝術家蔡宛錦以油畫作品描繪肢體的掙扎和撕裂，訴說港泰台州號擱淺漏油污染古崗海域這場人為災害的可怕。中央社記者黃慧敏攝　107年3月3日金門駐縣藝術家蔡宛錦以油畫作品描繪肢體的掙扎和撕裂，訴說港泰台州號擱淺漏油污染古崗海域這場人為災害的可怕。中央社記者黃慧敏攝　107年3月3日
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