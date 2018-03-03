肉乾包裝暗藏大陸香菇 金門查緝隊查獲

海巡署南部巡防局第五岸巡總隊3日與金門機動查緝隊，在從金門料羅港運抵高雄港的貨櫃內發現疑似中國大陸香菇一批，總重約672.1公斤。（金門機動查緝隊提供）中央社記者黃慧敏傳真 107年3月3日

（中央社記者黃慧敏金門縣3日電）金門機動查緝隊今天會同海巡署南部地區巡防局第五岸巡總隊等單位，在高雄港實施聯合查緝專案勤務，查獲以牛肉乾包裝掩飾暗藏疑似大陸香菇45箱，總重672.1公斤，全案送辦。



第五岸巡總隊發布新聞稿表示，岸巡總隊配合金門機動查緝隊並會同高雄港務警察總隊、財政部關務署高雄關及高雄第一機動查緝隊，在農曆年節期間研擬實施專案任務，對於金門料羅港往高雄港航線的船舶、貨櫃及貨物實施聯合安檢勤務。



今天上午10時左右，專案勤務人員對「大x輪」載運的貨櫃實施安檢，在其中一只貨櫃內發現可疑貨物一批，隨即實施拆檢工作，發現這批貨物疑似大陸香菇。



第五岸巡總隊表示，這批香菇是用金門地區特產店外箱包裝掩飾，以牛肉乾包裝捲曲黏貼於紙箱兩旁提把處，中間再用布袋裝滿大陸香菇，企圖規避檢查，但仍遭專案人員識破查獲。



岸總指出，經清點疑似陸菇共45箱，總重672.1公斤，全案將依違反「懲治走私條例」及「海關緝私條例」報請高雄地方法院檢察署偵辦。（編輯：梁君棣）1070303



