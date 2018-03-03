/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 張金鳳空氣品質台鐵元宵節
>rss

肉乾包裝暗藏大陸香菇 金門查緝隊查獲

發稿時間：2018/03/03 17:41

最新更新：2018/03/03 17:55

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
海巡署南部巡防局第五岸巡總隊3日與金門機動查緝隊，在從金門料羅港運抵高雄港的貨櫃內發現疑似中國大陸香菇一批，總重約672.1公斤。（金門機動查緝隊提供）中央社記者黃慧敏傳真　107年3月3日海巡署南部巡防局第五岸巡總隊3日與金門機動查緝隊，在從金門料羅港運抵高雄港的貨櫃內發現疑似中國大陸香菇一批，總重約672.1公斤。（金門機動查緝隊提供）中央社記者黃慧敏傳真　107年3月3日

（中央社記者黃慧敏金門縣3日電）金門機動查緝隊今天會同海巡署南部地區巡防局第五岸巡總隊等單位，在高雄港實施聯合查緝專案勤務，查獲以牛肉乾包裝掩飾暗藏疑似大陸香菇45箱，總重672.1公斤，全案送辦。

第五岸巡總隊發布新聞稿表示，岸巡總隊配合金門機動查緝隊並會同高雄港務警察總隊、財政部關務署高雄關及高雄第一機動查緝隊，在農曆年節期間研擬實施專案任務，對於金門料羅港往高雄港航線的船舶、貨櫃及貨物實施聯合安檢勤務。

今天上午10時左右，專案勤務人員對「大x輪」載運的貨櫃實施安檢，在其中一只貨櫃內發現可疑貨物一批，隨即實施拆檢工作，發現這批貨物疑似大陸香菇。

第五岸巡總隊表示，這批香菇是用金門地區特產店外箱包裝掩飾，以牛肉乾包裝捲曲黏貼於紙箱兩旁提把處，中間再用布袋裝滿大陸香菇，企圖規避檢查，但仍遭專案人員識破查獲。

岸總指出，經清點疑似陸菇共45箱，總重672.1公斤，全案將依違反「懲治走私條例」及「海關緝私條例」報請高雄地方法院檢察署偵辦。（編輯：梁君棣）1070303

金門機動查緝隊3日會同海巡署南部地區巡防局第五岸巡總隊等單位，在高雄港實施聯合查緝專案勤務時，發現以牛肉乾包裝掩飾疑似中國大陸走私香菇共45箱。（金門機動查緝隊提供）中央社記者黃慧敏傳真　107年3月3日金門機動查緝隊3日會同海巡署南部地區巡防局第五岸巡總隊等單位，在高雄港實施聯合查緝專案勤務時，發現以牛肉乾包裝掩飾疑似中國大陸走私香菇共45箱。（金門機動查緝隊提供）中央社記者黃慧敏傳真　107年3月3日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵

全台鬧元宵

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

春節走春

春節走春

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵
全台鬧元宵
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP