家扶受助生拚翻轉 律師司法官金榜題名

（中央社記者蕭博陽彰化縣3日電）中正大學法律研究生林欣儀因家庭變故，高中至今接受家扶助學金幫忙，一路奮發讀書，先後通過律師和司法官考試。她今天以過來人身分，分享努力翻轉人生的經驗。



就讀國立中正大學法律研究所二年級的林欣儀，通過專門職業及技術人員高等考試律師考試、公務人員特種考試司法官考試。彰化家扶中心今天在和美鎮和東國小禮堂舉辦大專、高中助學金頒獎典禮，林欣儀受邀分享多年受家扶助學金幫忙，及如何面對家庭困境、努力求學、改變人生的經驗。



林欣儀說，父親15年前車禍重創腦部，造成失智及癲癇而無法工作，母親一肩扛起家計，白天在小吃店洗碗、服飾店工作，晚間帶著她和妹妹做手工，母親還要隨時照顧父親，但仍難支應龐大家計及醫療費用，看著辛苦的母親，決定要努力翻轉人生。



林欣儀表示，在家扶協助下，她和妹妹因成績優異，連年獲助學金，她鑽研法律，妹妹則學習財經，透過善用時間，努力讀書，兼顧學業、運動和家庭，現階段最重要的是完成學業、積極爭取助學金。



她說，勿因家庭清寒而自卑難過，只要努力就有希望，期許未來成為維護公平正義的法律人，幫助弱勢、回饋社會。



彰化家扶中心主任王震光則說，家扶助學金幫助許多孩子，讓他們不會因為家庭變故或無力負擔學費而失去學習機會，日前義賣古早燈籠籌募助學金，感謝社會大眾支持，讓家扶兒獲求學機會。（編輯：梁君棣）1070303