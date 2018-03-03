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關鍵字： 張金鳳空氣品質台鐵元宵節
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樂在工作 賣地瓜小女孩換賣玉米

發稿時間：2018/03/03 18:52

最新更新：2018/03/03 20:22

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地瓜產期結束，台東知本地區省道旁的賣地瓜小女孩也改成賣玉米、蔬菜。中央社記者盧太城台東攝　107年3月3日地瓜產期結束，台東知本地區省道旁的賣地瓜小女孩也改成賣玉米、蔬菜。中央社記者盧太城台東攝　107年3月3日

（中央社記者盧太城台東縣3日電）還記得台東知本地區省道旁賣地瓜小女孩嗎？春節過後，地瓜產期結束，現在換賣玉米，這幾天台東攝氏30度，沒客人時，她就躲到路旁樹下。

台東市一名國小五年級小女孩，經常利用例假日在知本台9線路邊幫母親賣地瓜，還邊讀書。入冬後幾波寒流，小女孩經常瑟縮在衣服內。

路人擔心小女孩天氣冷著涼；不過小女孩一點也不覺得苦，她說有人買地瓜，就會覺得很開心。

春節過後，2月28日是小女孩的開工日，嬌小的身軀今天出現在路旁，看到紅燈，馬上從路旁的咖啡園出來。她說，路人會利用紅燈時停下來買菜，沒有客人時她就躲在路旁的咖啡樹下，「太熱了」。

中央氣象局台東氣象站主任黃瑞中表示，台東這幾天都是豔陽高照的好天氣，戶外溫度在攝氏30度左右，長時間曝曬會受傷。

小女孩生長在單親家庭，和媽媽、哥哥住在一起，媽媽自己種蔬果，例假日她就幫媽媽賣，上個月她賣地瓜。現在地瓜沒了，改賣大白菜和玉米。她說，賣玉米和蔬菜一天同樣可以賣到1000元。

小女孩說，媽媽和哥哥在知本飯店當清潔工，媽媽有拿一把傘給她，叫她太熱時要撐傘，但是撐傘很不方便，有時候風太大，會被吹走，沒有人買東西時，她就躲在樹下，比較涼。（編輯：劉政權）1070303

還記得台東知本地區省道旁賣地瓜小女孩嗎？因春節過後地瓜產期結束，小女孩現在已改賣大白菜和玉米等。她說，賣玉米和蔬菜一天同樣可以賣到新台幣1000元。中央社記者盧太城台東攝　107年3月3日還記得台東知本地區省道旁賣地瓜小女孩嗎？因春節過後地瓜產期結束，小女孩現在已改賣大白菜和玉米等。她說，賣玉米和蔬菜一天同樣可以賣到新台幣1000元。中央社記者盧太城台東攝　107年3月3日
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