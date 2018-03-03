/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 張金鳳空氣品質台鐵元宵節
>rss

毛小孩帶隊 北市燈節踩街遊行嗨翻天

發稿時間：2018/03/03 19:18

最新更新：2018/03/03 19:28

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
2018台北燈節「幸福GO GO狗然厲害踩街大遊行」3日熱鬧登場，現場也邀請101隻可愛狗狗參與這場狗年大遊行。中央社記者孫仲達攝　107年3月3日2018台北燈節「幸福GO GO狗然厲害踩街大遊行」3日熱鬧登場，現場也邀請101隻可愛狗狗參與這場狗年大遊行。中央社記者孫仲達攝　107年3月3日

（中央社記者游凱翔台北3日電）2018台北燈節明天閉幕，今天傍晚舉辦壓軸「狗然厲害」踩街大遊行，除了有大型花燈、動漫人物及藝術團體外，適逢狗年，市長柯文哲特地與毛小孩走上街頭，現場嗨翻天。

2018台北燈節2月24日在西門6號出口旁開幕，在數千名民眾倒數聲下，主燈「幸福魔力狗」及世大運聖火裝置的國定古蹟北門的雙主場，還有沿途花燈瞬間燈光四射、燈海齊發，搭配燈光秀，人山人海，熱鬧不已。

台北燈節明天閉幕，今晚6時，北市府在中華路上舉辦「幸福GO GO狗然厲害踩街大遊行」，共邀請62個單位、組成55組不同領域表演團隊，超過1800人的隊伍從中華路、武昌街口出發，聲勢壯大。

今年適逢狗年，毛小孩絕對是主角之一，台北市政府觀光傳播局特地邀請「終極一家汪旺隊」，由前台灣飛盤狗協會理事長黃進男帶領101隻狗狗，與柯文哲一同踩街遊行。

柯文哲致詞時說，今年的遊行隊伍囊括表演藝術、花車、原住民、新住民等朋友加入，展現的是台北多元文化，甚至在世大運表現亮眼的中華代表隊也一起重返榮耀，更感謝企業大力協助，讓遊行更加精彩，也相信這次的踩街，絕對不會讓民眾失望。

有趣的是，柯文哲也與現場毛小孩玩「你丟我撿」的飛盤遊戲，但可能現場人潮過多、噪音過大，狗狗太過緊張，失誤了好幾次，但仍獲得滿堂彩，萌樣相當可愛。（編輯：梁君棣）1070303

2018台北燈節「幸福GO GO狗然厲害踩街大遊行」3日在西門町熱鬧登場，市長柯文哲（右2）現場與來參加遊行的毛小孩玩起拋接飛盤。中央社記者孫仲達攝　107年3月3日2018台北燈節「幸福GO GO狗然厲害踩街大遊行」3日在西門町熱鬧登場，市長柯文哲（右2）現場與來參加遊行的毛小孩玩起拋接飛盤。中央社記者孫仲達攝　107年3月3日
2018台北燈節踩街大遊行3日在西門町熱鬧登場，遊行隊伍帶來精彩表演，十分吸睛。中央社記者孫仲達攝　107年3月3日2018台北燈節踩街大遊行3日在西門町熱鬧登場，遊行隊伍帶來精彩表演，十分吸睛。中央社記者孫仲達攝　107年3月3日
2018台北燈節「幸福GO GO狗然厲害踩街大遊行」3日下午在台北街頭熱鬧登場，遊行隊伍精彩演出、活力四射，令人目不暇給。中央社記者孫仲達攝　107年3月3日2018台北燈節「幸福GO GO狗然厲害踩街大遊行」3日下午在台北街頭熱鬧登場，遊行隊伍精彩演出、活力四射，令人目不暇給。中央社記者孫仲達攝　107年3月3日
2018台北燈節踩街大遊行3日在西門町熱鬧登場，遊行隊伍造型獨特，吸引民眾觀看。中央社記者孫仲達攝 107年3月3日2018台北燈節踩街大遊行3日在西門町熱鬧登場，遊行隊伍造型獨特，吸引民眾觀看。中央社記者孫仲達攝 107年3月3日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵

全台鬧元宵

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

春節走春

春節走春

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵
全台鬧元宵
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP