毛小孩帶隊 北市燈節踩街遊行嗨翻天

2018台北燈節「幸福GO GO狗然厲害踩街大遊行」3日熱鬧登場，現場也邀請101隻可愛狗狗參與這場狗年大遊行。中央社記者孫仲達攝 107年3月3日

（中央社記者游凱翔台北3日電）2018台北燈節明天閉幕，今天傍晚舉辦壓軸「狗然厲害」踩街大遊行，除了有大型花燈、動漫人物及藝術團體外，適逢狗年，市長柯文哲特地與毛小孩走上街頭，現場嗨翻天。



2018台北燈節2月24日在西門6號出口旁開幕，在數千名民眾倒數聲下，主燈「幸福魔力狗」及世大運聖火裝置的國定古蹟北門的雙主場，還有沿途花燈瞬間燈光四射、燈海齊發，搭配燈光秀，人山人海，熱鬧不已。



台北燈節明天閉幕，今晚6時，北市府在中華路上舉辦「幸福GO GO狗然厲害踩街大遊行」，共邀請62個單位、組成55組不同領域表演團隊，超過1800人的隊伍從中華路、武昌街口出發，聲勢壯大。



今年適逢狗年，毛小孩絕對是主角之一，台北市政府觀光傳播局特地邀請「終極一家汪旺隊」，由前台灣飛盤狗協會理事長黃進男帶領101隻狗狗，與柯文哲一同踩街遊行。



柯文哲致詞時說，今年的遊行隊伍囊括表演藝術、花車、原住民、新住民等朋友加入，展現的是台北多元文化，甚至在世大運表現亮眼的中華代表隊也一起重返榮耀，更感謝企業大力協助，讓遊行更加精彩，也相信這次的踩街，絕對不會讓民眾失望。



有趣的是，柯文哲也與現場毛小孩玩「你丟我撿」的飛盤遊戲，但可能現場人潮過多、噪音過大，狗狗太過緊張，失誤了好幾次，但仍獲得滿堂彩，萌樣相當可愛。（編輯：梁君棣）1070303





2018台北燈節「幸福GO GO狗然厲害踩街大遊行」3日在西門町熱鬧登場，市長柯文哲（右2）現場與來參加遊行的毛小孩玩起拋接飛盤。中央社記者孫仲達攝 107年3月3日

2018台北燈節踩街大遊行3日在西門町熱鬧登場，遊行隊伍帶來精彩表演，十分吸睛。中央社記者孫仲達攝 107年3月3日

2018台北燈節「幸福GO GO狗然厲害踩街大遊行」3日下午在台北街頭熱鬧登場，遊行隊伍精彩演出、活力四射，令人目不暇給。中央社記者孫仲達攝 107年3月3日