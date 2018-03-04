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奇美博物館4月起免預約 參觀更自由

發稿時間：2018/03/04 09:36

最新更新：2018/03/04 10:32

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奇美博物館從4月起取消預約制度。（中央社檔案照片）奇美博物館從4月起取消預約制度。（中央社檔案照片）

（中央社記者楊思瑞台南4日電）位於台南都會公園的奇美博物館新館開幕後，至去年底累計吸引近450萬人次參觀。館方統計每日入館人數，除特殊節日外，多符合原本設計的流量控制，因此從4月起取消預約制度。

奇美博物館副館長廖婉如今天受訪表示，新館在2015年開幕初期，為了因應人潮眾多的情況，特別設計一套網路預約制度，平均每日開放5000個預約名額，透過人數控管以維持參觀品質，並盡可能在來客數與參觀品質之間，取得最大平衡。

廖婉如表示，新館進入第4個年頭，除了特殊節慶假日，一般入館人數的流量多符合原本設定的每日50 00人次。在人數及參觀品質可掌握的情況下，館方決定自4月1日起試辦免預約制度，除了80人以上大團體需事先聯繫外，一般民眾不用再上網預約，可自由來館購票入場。

她說，免預約簡化來館程序，讓民眾不會因為預約問題而卻步，希望提升博物館的親近度。未來館方將繼續強化服務品質，同時舉辦各種活動，活絡戶外園區，讓博物館成為民眾休憩、舒壓的生活中心。（編輯：張芷瑄）1070304

位於台南都會公園的奇美博物館，將於4月1日起試辦參觀免預約，希望提升博物館的親近度。（奇美博物館提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 107年3月4日位於台南都會公園的奇美博物館，將於4月1日起試辦參觀免預約，希望提升博物館的親近度。（奇美博物館提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 107年3月4日
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