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關鍵字： 張金鳳空氣品質台鐵元宵節
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台北燈節閉幕 西門町周邊交通管制

發稿時間：2018/03/04 11:27

最新更新：2018/03/04 12:12

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2018台北燈節4日晚間舉行閉幕典禮，西門町周邊自下午5時起將實施交通管制。（中央社檔案照片）2018台北燈節4日晚間舉行閉幕典禮，西門町周邊自下午5時起將實施交通管制。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃麗芸台北4日電）2018台北燈節今晚舉行閉幕典禮，台北市政府警察局交通警察大隊表示，為因應大量參觀人潮，西門町周邊自今天下午5時起將實施交通管制，請駕駛人及用路人及早因應或改道。

台北燈節今年採雙主場模式，主燈「幸福魔力狗」在西門紅樓，北門廣場則是世大運聖火台。

昨晚在中華路上舉辦「幸福GO GO狗然厲害踩街大遊行」，熱鬧非凡；今晚7時至8時30分將於西門展演區（捷運西門站）舉行閉幕暨頒獎典禮活動。

交通警察大隊預估今晚將有大批民眾到場參觀，為維護現場活動交通秩序與安全，將在西門町周邊進行交管。

交通大隊指出，台北燈節閉幕活動交管時間自今天下午5時起至晚間9時30分止，且會視人潮狀況，若有必要將延長管制。

管制路段則有北市成都路（西寧南路至中華路）、漢中街（成都路至長沙街、內江街至長沙街管制往北車道）、衡陽路（中華路至延平南路）。

新聞稿指出，秀山街在燈會期間每天上午6時至凌晨0時都封閉，北門廣場也將視人潮聚集情形管制中華路與延平南路口，並禁止車輛行駛延平南路。

此外，警方在活動期間也將加強取締周邊中華路、成都路、忠孝西路等路段違規停車，請駕駛人留意。（編輯：施燕飛／黃于）1070304

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