/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 張金鳳空氣品質台鐵元宵節
>rss

澎湖天后宮八卦陣獲金錢龜 民眾手氣旺

發稿時間：2018/03/04 12:37

最新更新：2018/03/04 14:09

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
zoom in 澎湖天后宮元宵節乞龜傳統習俗中，在廟庭中堂設有魚池「擲八卦陣」活動，吸引大批民眾與遊客體驗試試手氣。中央社 107年3月4日澎湖天后宮元宵節乞龜傳統習俗中，在廟庭中堂設有魚池「擲八卦陣」活動，吸引大批民眾與遊客體驗試試手氣。中央社 107年3月4日

（中央社澎湖縣4日電）元宵傳統乞龜民俗中，全國最古老的澎湖天后宮推「擲八卦陣」活動，卻沒想到短短2晚，管委會提供的30隻金錢龜，民眾手氣旺被擲完，今天緊急以「天后宮修護紀念套幣」因應。

全國最早的國定一級古蹟「澎湖天后宮」，今年的元宵節乞龜傳統習俗中，亦在廟庭中堂設有魚池「擲八卦陣」活動，民眾每次投擲以10元硬幣為限，10元硬幣幸運停在玻璃八卦陣上，可獲得一隻市價3500元的金錢龜來作紀念，吸引大批民眾與遊客體驗試試手氣。

澎湖天后宮管委會主委楊國夫表示，天后宮今年元宵節共預訂了30隻金錢龜，卻沒想到短短不到2個晚上，被幸運的民眾擲完，廟方今天緊急以103年「天后宮修護紀念套幣」來因應，凡幸運民眾一次可獲市價每套800元5套。

zoom in 澎湖天后宮元宵節乞龜傳統習俗，推出「擲八卦陣」活動，卻沒想到短短兩晚，30隻金錢龜就被擲完，4日緊急以「天后宮修護紀念套幣」因應。有幸運民眾只用20元就獲得3500元的金錢龜。中央社 107年3月4日澎湖天后宮元宵節乞龜傳統習俗，推出「擲八卦陣」活動，卻沒想到短短兩晚，30隻金錢龜就被擲完，4日緊急以「天后宮修護紀念套幣」因應。有幸運民眾只用20元就獲得3500元的金錢龜。中央社 107年3月4日

楊國夫表示，擲八卦陣遊戲，由於是玻璃鏡面，要將10元硬幣，剛好擲在玻璃八卦陣上，多少要有點運氣，去年元宵節期間3天的擲八卦陣，才送出4隻金錢龜，今年才2天就送出30隻，是以往所少見，可能是天上聖母今年心情特別好，喜歡與大家結緣吧！看來，明年元宵節的金錢龜數量，可能要多準備因應。（編輯：李亨山）1070304

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵

全台鬧元宵

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

春節走春

春節走春

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵
全台鬧元宵
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP