澎湖天后宮八卦陣獲金錢龜 民眾手氣旺

澎湖天后宮元宵節乞龜傳統習俗中，在廟庭中堂設有魚池「擲八卦陣」活動，吸引大批民眾與遊客體驗試試手氣。中央社 107年3月4日

（中央社澎湖縣4日電）元宵傳統乞龜民俗中，全國最古老的澎湖天后宮推「擲八卦陣」活動，卻沒想到短短2晚，管委會提供的30隻金錢龜，民眾手氣旺被擲完，今天緊急以「天后宮修護紀念套幣」因應。



全國最早的國定一級古蹟「澎湖天后宮」，今年的元宵節乞龜傳統習俗中，亦在廟庭中堂設有魚池「擲八卦陣」活動，民眾每次投擲以10元硬幣為限，10元硬幣幸運停在玻璃八卦陣上，可獲得一隻市價3500元的金錢龜來作紀念，吸引大批民眾與遊客體驗試試手氣。



澎湖天后宮管委會主委楊國夫表示，天后宮今年元宵節共預訂了30隻金錢龜，卻沒想到短短不到2個晚上，被幸運的民眾擲完，廟方今天緊急以103年「天后宮修護紀念套幣」來因應，凡幸運民眾一次可獲市價每套800元5套。





澎湖天后宮元宵節乞龜傳統習俗，推出「擲八卦陣」活動，卻沒想到短短兩晚，30隻金錢龜就被擲完，4日緊急以「天后宮修護紀念套幣」因應。有幸運民眾只用20元就獲得3500元的金錢龜。中央社 107年3月4日

楊國夫表示，擲八卦陣遊戲，由於是玻璃鏡面，要將10元硬幣，剛好擲在玻璃八卦陣上，多少要有點運氣，去年元宵節期間3天的擲八卦陣，才送出4隻金錢龜，今年才2天就送出30隻，是以往所少見，可能是天上聖母今年心情特別好，喜歡與大家結緣吧！看來，明年元宵節的金錢龜數量，可能要多準備因應。（編輯：李亨山）1070304