花蓮外海大翅鯨現蹤 拱背噴水氣優遊[影]

影片來源：中央社

（中央社記者李先鳳花蓮縣4日電）花蓮海洋調查志工團今早搭乘賞鯨船出海，剛離開港口不久，就發現一對大翅鯨母子拱背、噴水氣、優游，罕見景象讓船上志工驚喜不已。



國立台灣海洋大學海洋事務與資源管理研究所與花蓮賞鯨業者合作的「海漂、海底垃圾調查計畫」，昨天搭乘賞鯨船出海調查，巧遇花蓮外海今年第一群大型偽虎鯨家族約30隻；今天上午進行第二趟調查，又遇到一對大翅鯨母子。



花蓮多羅滿賞鯨副總經理呂世明表示，近來花蓮觀光客寥寥可數，今天幾乎沒有遊客搭船賞鯨，因為配合海調志工堅持出海，船駛離港口約10分鐘後，船長發現大型噴氣，由於噴氣較直，研判是大翅鯨，一會兒果然看見一大一小大翅鯨。



母鯨身長約12公尺，幼鯨約3至4公尺，研判年齡尚小，所以憋氣、下潛時間都不久，兩隻鯨魚只有拱背，沒有舉尾的動作。



呂世民說，大翅鯨又名座頭鯨，一般都是單獨生活，或幾隻或小家庭一起生活，每年1到3月會沿著黑潮往北洄游，行經花蓮外海，朝日本沖繩一帶尋找食物，所以這個季節很有機會看見大翅鯨蹤影。（編輯：施燕飛/李亨山）1070304





花蓮海洋調查志工團4日上午搭乘賞鯨船出海，遇到一對大翅鯨母子，母鯨身長約12公尺，幼鯨約3至4公尺，研判年齡尚小，所以憋氣、下潛時間都不久，兩隻鯨魚只有拱背，沒有舉尾的動作。（多羅滿賞鯨提供）中央社記者李先鳳傳真 107年3月4日