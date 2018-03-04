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關鍵字： 張金鳳空氣品質台鐵元宵節
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反毒馬拉松開跑 發現嘉義之美

發稿時間：2018/03/04 13:00

最新更新：2018/03/04 14:08

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2018台灣燈會反毒馬拉松路跑活動4日展開，吸引熱愛路跑民眾湧入，路跑路線行經蒜頭糖廠、故宮南院等景點，跑步之餘也能享受風景。（嘉義縣政府提供）中央社記者葉子綱傳真 107年3月4日2018台灣燈會反毒馬拉松路跑活動4日展開，吸引熱愛路跑民眾湧入，路跑路線行經蒜頭糖廠、故宮南院等景點，跑步之餘也能享受風景。（嘉義縣政府提供）中央社記者葉子綱傳真 107年3月4日

（中央社記者葉子綱嘉義縣4日電）2018台灣燈會反毒馬拉松路跑活動今天展開，嘉義縣副縣長吳芳銘表示，白天路跑遊景點，晚間觀賞燈會，賞玩山林海畔，「嘉義不缺少美，缺少被發現」。

2018台灣燈會反毒馬拉松路跑活動今天開跑，由吳芳銘等各界鳴槍起跑，吸引各地熱愛路跑民眾湧入，不只展現愛路跑熱情，更以香蕉、濟公等創意造型扮裝，炒熱氣氛。

路跑活動由國際獅子會300-D1區反毒委員會及新港愛心慈善會等舉辦，路跑路線行經蒜頭糖廠、故宮南院、板頭社區、新港奉天宮、香藝文化園區等景點及台灣燈會燈區，跑步之餘也享受賞心悅目的風景。

吳芳銘說，「嘉義不缺少美，缺少被發現」，運動結合觀光帶來好風氣，從山林的太平雲梯，到海畔的布袋港等，都是嘉義賞玩好去處，白天路跑遊景點，晚間觀賞科技、文化與藝術集於一身、突破傳統的智慧型燈會，嘉義之美呈現眼前。

2018台灣燈會在嘉義2日晚間點亮主燈「忠義天成」後正式展開，副燈有台灣幸福驛站、朝日合鳴，加上創意、國際友誼、日出曙光、水影舞集、懸空藝術、科技嘉藝等燈區，從嘉義縣政府串聯太子大道到故宮南院，一路延伸璀璨，展期至11日。

吳芳銘也呼籲民眾，台灣燈會展區位在嘉義縣治特區，鄰近高鐵嘉義站，請多多利用高鐵、台鐵與接駁車等公共運輸工具，輕鬆賞燈，避免塞車，相關訊息歡迎上嘉義縣政府或2018台灣燈會網站查詢。（編輯：黃于）1070304

2018台灣燈會反毒馬拉松路跑活動4日展開，吸引熱愛路跑民眾湧入，參加路跑民眾以香蕉、濟公等創意造型扮裝，炒熱氣氛。（嘉義縣政府提供）中央社記者葉子綱傳真 107年3月4日2018台灣燈會反毒馬拉松路跑活動4日展開，吸引熱愛路跑民眾湧入，參加路跑民眾以香蕉、濟公等創意造型扮裝，炒熱氣氛。（嘉義縣政府提供）中央社記者葉子綱傳真 107年3月4日
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