竹市歡慶童軍節 高一童軍獲最高階國花章

新竹市童軍節慶祝大會4日登場，高一生吳曜辰（左）獲頒18歲以下童軍晉級最高階國花章，他受訪表示，參加童軍可以學到很多，生活充實、有意義，也變得更有自信。右為新竹市副市長沈慧虹。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 107年3月4日

（中央社記者魯鋼駿新竹市4日電）新竹市童軍節慶祝大會今天登場，獲得「國花章」的吳曜辰受訪分享，參加童軍可以學到很多知識，生活充實有意義，也變得更有自信，邀大家一起加入童軍行列。



新竹市童軍節慶祝大會在培英國中登場，近700名童軍齊聚，新竹市副市長沈慧虹致詞指出，新竹市的童軍登記人數逐年增加，代表許多市民認同童軍的理念與精神，透過童軍活動養成日行一善、服務社會的習慣，讓城市充滿幸福感。



這次獲頒18歲以下童軍晉級最高階國花章，也是獲獎者中年紀最小的山風複式童軍團、高一生吳曜辰受訪分享，他從國小二年級開始參與童軍活動，至今已8年，過程很充實、有意義，每天都很開心、有自信的面對自己。



吳曜辰說，最快樂的時候就是參加童軍活動，因為可以把煩惱拋在後頭、盡情放鬆去玩，更可以學習到很多的知識，用來幫助別人。



來自中國大陸的台灣媳婦郭莉莉，今年獲頒感謝狀及稚齡童軍木章，她說，4年前因小姑女兒參加童軍團的經驗分享，希望孩子能體驗團體生活，滿足小孩的好奇心與求知慾，自此一腳踏入童軍大家庭。



長期參與並協助竹市各項童軍活動推展的郭莉莉，除了陪孩子參與童軍活動，今年通過稚齡童軍木章訓練，未來將成為專為學前及低年級兒童童軍活動的專業服務員，持續扎根童軍教育。



新竹市政府教育處長李芳齡指出，童軍活動不只豐富生活，同時也培養服務熱誠，中華民國童軍第11次全國大露營活動，將於6月30日至7月6日於陸軍成功嶺營區舉行，竹市將有約400人前往參與。（編輯：施燕飛/梁君棣）1070304