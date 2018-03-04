魏明谷行銷彰化 盼文化綠能雙管齊下

彰化縣文化界新春業務交流及聯誼4日在縣立美術館舉行，彰化縣長魏明谷（前左2）出席向藝術家拜晚年，並期盼以文化古都之姿，透過文化及綠能來行銷彰化。中央社記者蕭博陽彰化攝 107年3月4日

（中央社記者蕭博陽彰化縣4日電）彰化縣文化界今天齊聚交流聯誼，彰化縣長魏明谷出席向藝術家拜晚年，並期盼以文化古都之姿，透過文化及綠能行銷彰化。



彰化縣文化界新春業務交流及聯誼今天在縣立美術館舉行，文化局邀請龍獅戰鼓團帶來雙獅跳梅花樁，象徵藝文能量步步高陞，現場喜氣洋洋，約200名文化藝文界人士齊聚，魏明谷與會並感謝他們致力藝術創作及藝文推廣。



魏明谷表示，彰化縣是文化古都，建縣近300年，處處是文化，還有上天賜予豐富天然資源發展綠能，配合豐富無形、有形文化資產，可用綠能及文化來行銷彰化，期盼借重藝文界力量，用藝文、文化方式呈現彰化300年孕育的歷史內涵。



除重視文化政策，縣政府也致力推動綠能政策，魏明谷說，彰化縣綠能招商全國第一，離岸風電外商投資及台灣電力公司到彰濱工業區投資全台最大光電廠，帶來第一桶金正式入縣庫，未來營運還有營業稅、營利事業所得稅等收入。



魏明谷說，因推動綠能有成，這學期起全面恢復免費營養午餐，這些財源未來除挹注教育，也將投入工程建設、社會福利；縣府團隊打造智慧綠能城市，要使綠能產業群聚彰化，建構綠能、文化、智慧彰化。（編輯：施燕飛/張芷瑄）1070304