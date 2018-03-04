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中市巧聖仙師魯班公獎 祭出總獎金百萬

發稿時間：2018/03/04 14:32

最新更新：2018/03/04 14:53

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台中市政府舉辦的第三屆「巧聖仙師魯班公獎職場達人及新秀選拔活動」正受理報名中，今年選定以「造園景觀」職類進行巧藝大師獎選拔，總獎金超過新台幣百萬元。（台中市府提供）中央社記者郝雪卿傳真　107年3月4日台中市政府舉辦的第三屆「巧聖仙師魯班公獎職場達人及新秀選拔活動」正受理報名中，今年選定以「造園景觀」職類進行巧藝大師獎選拔，總獎金超過新台幣百萬元。（台中市府提供）中央社記者郝雪卿傳真　107年3月4日

（中央社記者郝雪卿台中4日電）台中市政府舉辦的第三屆「巧聖仙師魯班公獎職場達人及新秀選拔及表揚活動」正受理報名中，市府今天表示，今年總獎金超過新台幣百萬元，其中大師獎金更高達50萬元。

為宣揚魯班公精神，台中市政府辦理第三屆「巧聖仙師魯班公獎職場達人、新秀選拔及表揚活動」，有木作、泥作、木雕、營建、漆工藝、漆作裝潢、造園景觀、花藝、裝潢木工、服裝創作、櫥窗設計等11項職類的職場達人與新秀選拔。

台中市勞工局指出，今年總獎金超過百萬元，達人獎金10萬元，另外，為響應台中世界花卉博覽會，今年選定以「造園景觀」職類進行巧藝大師獎選拔，大師獎金高達50萬元，歡迎全國造園景觀企業團體推薦或符合資格的個人報名參選。

勞工局表示，自105年4月首開全國先例，舉辦各職類實作競賽，受到廣大迴響。第三屆巧聖仙師魯班公獎更擴大邀請全國勞工及學生，舉辦11項職類的職場達人與新秀選拔，期望讓更多民眾看見各項職類的專業技術，提升勞動者對本業技術的尊榮感。

迎接11月登場的台中世界花卉博覽會，勞工局指出，今年選定辦理「造園景觀」職類的巧藝大師獎選拔，將邀請獲獎大師於5月26日、27日實作競賽活動現場進行表演，將台中裝扮為花園城市，同時也引領更多年輕人參與，持續傳承工藝技術與精神。

歡迎相關職類高手踴躍報名參選，活動資訊及報名簡章可至台中市政府勞工局網站查詢或下載。（編輯：黃于）1070304

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