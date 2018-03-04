/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 奧斯卡張金鳳台北燈節空氣品質

南非李氏桿菌疫情 病源來自最大食品集團

>rss

身障婦人陳屍遭鼠啃咬 竹市府協助後事

發稿時間：2018/03/04 14:37

最新更新：2018/03/04 15:58

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
新竹市一名身障唐姓婦人4日被家人發現陳屍家中沙發，更遭老鼠啃咬，緊急報警處理。新竹市政府社會處長陳雪慧表示，唐婦一家為低收入戶，因平日做資源回收，家中總堆滿資收物，環境不佳，曾想幫忙整理但遭拒。（新竹市政府社會處提供）中央社記者魯鋼駿傳真　107年3月4日新竹市一名身障唐姓婦人4日被家人發現陳屍家中沙發，更遭老鼠啃咬，緊急報警處理。新竹市政府社會處長陳雪慧表示，唐婦一家為低收入戶，因平日做資源回收，家中總堆滿資收物，環境不佳，曾想幫忙整理但遭拒。（新竹市政府社會處提供）中央社記者魯鋼駿傳真　107年3月4日

（中央社記者魯鋼駿新竹市4日電）新竹市一名59歲身障者唐姓婦人，與6名皆為身障的子孫同住，昨天她陳屍在家中沙發，被家人發現遭老鼠啃咬身體，嚇得報警求援，竹市府社會處啟動關懷機制，提供必要協助。

新竹市政府社會處長陳雪慧告訴中央社記者，思覺失調症身障者的唐姓婦人，與3名子女、3名孫子同住在新竹市，而一家7口均為身心障礙者，是新竹市政府關懷對象。

陳雪慧說，唐婦一家為低受入戶，因平日做資源回收，家中總堆滿資源回收物，環境不佳，過去社工前往家中訪視時，多次表達想派人前往協助清潔、整理，但都遭拒。

陳雪慧轉述唐婦女兒的說法，唐婦平常都在客廳的沙發上睡覺休息，近幾天由於身體不舒服，感覺較虛弱，家人都以為她只是在沙發上睡覺，直到昨天早上，唐婦的孫子看到有老鼠在啃咬唐婦的臉部，才嚇得趕快報警送醫。

陳雪慧說，社會處針對非上班時間建置有完整的通報及聯繫機制，並提供給警政及醫療等相關單位，目前已與殯葬業者確認，喪葬費用會以低收入戶喪葬補助協助。

此外，經獲得唐婦女兒的同意後，今天下午將會同環保局人員前往家中幫忙清運垃圾，也會陸續提供二手傢俱等資源；金錢運用部分，將與市府法律顧問討論信託管理，並持續評估安置需求，更重要的是，安排社工對家人進行關懷輔導。

唐婦的女兒今天接受記者訪問表示，她平時和2個弟弟會外出撿資源回收物，每天賺幾百元貼補家用，雖有社會補助，但扣去生活費、醫療費後，所剩不多，他們仍會堅強帶著子女活下去。

負責相驗唐婦的法醫楊敏昇在臉書PO文寫下「心情隨筆」，他表示，下午處理一件命案，死者臉部遭到「老鼠嚴重啃咬」，現場環境髒亂到慘不忍睹。

楊敏昇說，筆錄進行到一半，檢察官溫柔的問女兒：「妳要怎麼處理媽媽的後事」，她竟然跪下來大哭：「我也不知道怎麼處理」，令在場人員看了都非常鼻酸。（編輯：梁君棣）1070304

新竹市一名低收入戶的身障婦人3日被發現陳屍家中沙發，竹市府社會處獲報後啟動關懷機制，4日下午會同環保局、社會團體協助清運家中垃圾，後續也將提供必要協助。中央社記者魯鋼駿攝　107年3月4日新竹市一名低收入戶的身障婦人3日被發現陳屍家中沙發，竹市府社會處獲報後啟動關懷機制，4日下午會同環保局、社會團體協助清運家中垃圾，後續也將提供必要協助。中央社記者魯鋼駿攝　107年3月4日
新竹市一名低收入戶的身障婦人與6名身障子孫同住，3日卻被發現陳屍家中沙發。竹市府社會處4日與環保局等相關單位人員到場協助清運家中垃圾，後續也將提供必要協助。中央社記者魯鋼駿攝　107年3月4日新竹市一名低收入戶的身障婦人與6名身障子孫同住，3日卻被發現陳屍家中沙發。竹市府社會處4日與環保局等相關單位人員到場協助清運家中垃圾，後續也將提供必要協助。中央社記者魯鋼駿攝　107年3月4日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵

全台鬧元宵

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

春節走春

春節走春

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵
全台鬧元宵
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP