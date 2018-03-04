身障婦人陳屍遭鼠啃咬 竹市府協助後事

新竹市一名身障唐姓婦人4日被家人發現陳屍家中沙發，更遭老鼠啃咬，緊急報警處理。新竹市政府社會處長陳雪慧表示，唐婦一家為低收入戶，因平日做資源回收，家中總堆滿資收物，環境不佳，曾想幫忙整理但遭拒。（新竹市政府社會處提供）中央社記者魯鋼駿傳真 107年3月4日

（中央社記者魯鋼駿新竹市4日電）新竹市一名59歲身障者唐姓婦人，與6名皆為身障的子孫同住，昨天她陳屍在家中沙發，被家人發現遭老鼠啃咬身體，嚇得報警求援，竹市府社會處啟動關懷機制，提供必要協助。



新竹市政府社會處長陳雪慧告訴中央社記者，思覺失調症身障者的唐姓婦人，與3名子女、3名孫子同住在新竹市，而一家7口均為身心障礙者，是新竹市政府關懷對象。



陳雪慧說，唐婦一家為低受入戶，因平日做資源回收，家中總堆滿資源回收物，環境不佳，過去社工前往家中訪視時，多次表達想派人前往協助清潔、整理，但都遭拒。



陳雪慧轉述唐婦女兒的說法，唐婦平常都在客廳的沙發上睡覺休息，近幾天由於身體不舒服，感覺較虛弱，家人都以為她只是在沙發上睡覺，直到昨天早上，唐婦的孫子看到有老鼠在啃咬唐婦的臉部，才嚇得趕快報警送醫。



陳雪慧說，社會處針對非上班時間建置有完整的通報及聯繫機制，並提供給警政及醫療等相關單位，目前已與殯葬業者確認，喪葬費用會以低收入戶喪葬補助協助。



此外，經獲得唐婦女兒的同意後，今天下午將會同環保局人員前往家中幫忙清運垃圾，也會陸續提供二手傢俱等資源；金錢運用部分，將與市府法律顧問討論信託管理，並持續評估安置需求，更重要的是，安排社工對家人進行關懷輔導。



唐婦的女兒今天接受記者訪問表示，她平時和2個弟弟會外出撿資源回收物，每天賺幾百元貼補家用，雖有社會補助，但扣去生活費、醫療費後，所剩不多，他們仍會堅強帶著子女活下去。



負責相驗唐婦的法醫楊敏昇在臉書PO文寫下「心情隨筆」，他表示，下午處理一件命案，死者臉部遭到「老鼠嚴重啃咬」，現場環境髒亂到慘不忍睹。



楊敏昇說，筆錄進行到一半，檢察官溫柔的問女兒：「妳要怎麼處理媽媽的後事」，她竟然跪下來大哭：「我也不知道怎麼處理」，令在場人員看了都非常鼻酸。（編輯：梁君棣）1070304





新竹市一名低收入戶的身障婦人3日被發現陳屍家中沙發，竹市府社會處獲報後啟動關懷機制，4日下午會同環保局、社會團體協助清運家中垃圾，後續也將提供必要協助。中央社記者魯鋼駿攝 107年3月4日