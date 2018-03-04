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金門學子古風小學堂拜師 接受全人教育

發稿時間：2018/03/04 16:38

最新更新：2018/03/04 17:14

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金門大學講師倪振金（左排2）開辦「古風小學堂」，4日舉行拜師儀式，12名新生在現場貴賓與家長共同見證下，正式拜師。中央社記者黃慧敏攝　107年3月4日金門大學講師倪振金（左排2）開辦「古風小學堂」，4日舉行拜師儀式，12名新生在現場貴賓與家長共同見證下，正式拜師。中央社記者黃慧敏攝　107年3月4日

（中央社記者黃慧敏金門縣4日電）由金門大學講師倪振金開辦的私塾教室「古風小學堂」，今天舉行「節」字輩學生拜師儀式；12位新生在現場貴賓與家長共同見證下，正式拜師，接受有別於一般學校的全人教育。

新生依循改良自詩經的禮制，先向老師倪振金、師母吳秉蓁鞠躬行禮，吳秉蓁並贈飴（糖果）祝福每位學子，象徵師徒之間的情誼。此外， 7位「孝」字輩畢業生也向老師、師母行禮，同時接下結業證書，過程簡單莊重。

古風小學堂是免費私塾，由「古風草堂山長」倪振金指導。學堂堂訓為「忠、孝、節、義」。倪振金解釋，意思是認真負責（忠）、感恩回饋（孝）、風骨清廉（節）和任俠明理（義）。課程內容涵蓋中外經典、樂府、中外史地、新聞辭典和國際視野等。

倪振金表示，教學主要目的，是希望孕育琴心劍膽的人文關懷，培養為天下蒼生挺身而出的志節與器識，期許學生個個擁有遠見卓識的思維能力。

倪振金自結束軍旅生涯後，在大學教授國文、歷史通論等課程；他說，創辦學堂是希望下一代透過學習傳統的古典經史，將這些知識內化並且融入現代的普世價值，讓孩子從小養成傳統的道德觀念。

古風小學堂邁入第3屆，受到不少金門家長認同，今年學生報名比以往踴躍，經過與家長和學生的面試，最後有12位學生獲得入學資格。倪振金說，原先預定只招收7人，由於不少學子學習意願堅決，破例增收。

今年入學的古風小學堂學生為「節」字輩，12位學生依據詩經大雅篇禮制拜師。倪振金表示，隨著時代改變，在傳統的基礎上要邁向世界，與全球接軌，串連普世精神；期待古風小學堂像是一把啟蒙鑰匙，幫助孩子打開外面的世界。

倪振金舉例，在講授「牡丹亭」時，他會讓學生了解同時代西方大文豪莎士比亞的名著「羅密歐與茱麗葉」；談到大漢帝國時，也會提及羅馬帝國的興衰，希望學生能學貫中西，通曉古今。

古風小學堂今天擠滿了學生家長和貴賓觀禮，金門大學管理學院院長董燊、古城國小校長楊成業等人感佩倪振金的辦學理念，期勉學子認真學習。新生17日起正式上課，展開一年的學習。（編輯：梁君棣）1070304

金門大學講師倪振金開辦「古風小學堂」，4日舉行拜師儀式，12名新生拜師後，由師母吳秉蓁（前左）隨後贈飴祝福每位學子，象徵師徒之間情誼。中央社記者黃慧敏攝　107年3月4日金門大學講師倪振金開辦「古風小學堂」，4日舉行拜師儀式，12名新生拜師後，由師母吳秉蓁（前左）隨後贈飴祝福每位學子，象徵師徒之間情誼。中央社記者黃慧敏攝　107年3月4日
金門大學講師倪振金（前右4）自辦私塾教室「古風小學堂」，今年邁入第3屆，新、舊生4日拜師、謝師後，眾人合影留念。中央社記者黃慧敏攝　107年3月4日金門大學講師倪振金（前右4）自辦私塾教室「古風小學堂」，今年邁入第3屆，新、舊生4日拜師、謝師後，眾人合影留念。中央社記者黃慧敏攝　107年3月4日
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