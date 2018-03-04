打造風電產業重鎮 台中辦台歐國際高峰會

台中市政府15日將舉行「台歐風電產業國際高峰會」，會中並將簽署產業合作備忘錄，盼在中台灣打造風力發電產業重鎮。（上緯公司提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年3月4日

（中央社記者郝雪卿台中4日電）台中市政府將於15日舉辦「台歐風電產業國際高峰會」，除邀產、官、學、研代表討論風電產業發展等議題外，會中並將簽署合作備忘錄，在中台灣打造風力發電產業重鎮。



台中市政府經發局表示，為加速國內風電產業發展及人才培育，將與歐洲在台商務協會、台灣港務公司、金屬工業研究發展中心、中興大學、逢甲大學等單位，於15日辦理「台歐風電產業國際高峰會」，並共同簽署「台歐風電產業供應鏈及人才培育」備忘錄，促進資源交流及建立風電產業供應鏈與人才培育合作平台。



經發局指出，離岸風電與產業的關聯性很強，必須朝產業在地化的方向努力，這是中央與市府共同推動的目標，不只推動能源結構轉型，也要發展產業，在中台灣打造台灣最大的離岸風電產業聚落，帶來商機與就業機會。



經發局表示，這次的高峰會中將簽署「台歐風電產業供應鏈及人才培育」備忘錄，以協助媒合各方資源，促進風電產業發展，同時建立產官學研交流媒合平台及在地化供應鏈，提供人才培育所需資源。



經發局指出，會中還將由政府、歐盟、產業協會、國內與國外風電廠商、學校代表進行座談與分享，各產、官、學、研代表將針對風電產業政策與供應鏈策略、陸域及離岸風電人才培育、風電在地化藍圖及行動計畫等議題進行討論與交流。（編輯：李錫璋）1070304