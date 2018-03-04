/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 奧斯卡張金鳳台北燈節空氣品質

南非李氏桿菌疫情 病源來自最大食品集團

>rss

打造風電產業重鎮 台中辦台歐國際高峰會

發稿時間：2018/03/04 16:55

最新更新：2018/03/04 18:06

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
台中市政府15日將舉行「台歐風電產業國際高峰會」，會中並將簽署產業合作備忘錄，盼在中台灣打造風力發電產業重鎮。（上緯公司提供）中央社記者郝雪卿傳真　107年3月4日台中市政府15日將舉行「台歐風電產業國際高峰會」，會中並將簽署產業合作備忘錄，盼在中台灣打造風力發電產業重鎮。（上緯公司提供）中央社記者郝雪卿傳真　107年3月4日

（中央社記者郝雪卿台中4日電）台中市政府將於15日舉辦「台歐風電產業國際高峰會」，除邀產、官、學、研代表討論風電產業發展等議題外，會中並將簽署合作備忘錄，在中台灣打造風力發電產業重鎮。

台中市政府經發局表示，為加速國內風電產業發展及人才培育，將與歐洲在台商務協會、台灣港務公司、金屬工業研究發展中心、中興大學、逢甲大學等單位，於15日辦理「台歐風電產業國際高峰會」，並共同簽署「台歐風電產業供應鏈及人才培育」備忘錄，促進資源交流及建立風電產業供應鏈與人才培育合作平台。

經發局指出，離岸風電與產業的關聯性很強，必須朝產業在地化的方向努力，這是中央與市府共同推動的目標，不只推動能源結構轉型，也要發展產業，在中台灣打造台灣最大的離岸風電產業聚落，帶來商機與就業機會。

經發局表示，這次的高峰會中將簽署「台歐風電產業供應鏈及人才培育」備忘錄，以協助媒合各方資源，促進風電產業發展，同時建立產官學研交流媒合平台及在地化供應鏈，提供人才培育所需資源。

經發局指出，會中還將由政府、歐盟、產業協會、國內與國外風電廠商、學校代表進行座談與分享，各產、官、學、研代表將針對風電產業政策與供應鏈策略、陸域及離岸風電人才培育、風電在地化藍圖及行動計畫等議題進行討論與交流。（編輯：李錫璋）1070304

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵

全台鬧元宵

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

春節走春

春節走春

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵
全台鬧元宵
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP