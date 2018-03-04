/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 奧斯卡張金鳳台北燈節空氣品質

南非李氏桿菌疫情 病源來自最大食品集團

>rss

月津港燈節成功吸客 部分作品擬現地保留

發稿時間：2018/03/04 17:20

最新更新：2018/03/04 18:04

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
2018台南鹽水月津港燈節4日將閉幕，由於主燈區參展作品多為結合地景現地製作，台南市文化局將與各界研商現地保留部分作品的可行性，盼讓美景生命延續。中央社記者楊思瑞攝　107年3月4日2018台南鹽水月津港燈節4日將閉幕，由於主燈區參展作品多為結合地景現地製作，台南市文化局將與各界研商現地保留部分作品的可行性，盼讓美景生命延續。中央社記者楊思瑞攝　107年3月4日

（中央社記者楊思瑞台南4日電）為期23天的2018月津港燈節今天閉幕，台南市文化局統計遊客人數約66萬人次。因遊客評價不錯，將與策展單位及地方研商現地保留部分作品，增加平日休憩觀光功能。

台南市政府文化局文化資源科長黃宏文受訪時表示，已連續第7年在鹽水區舉辦的月津港燈節，以原創的藝術性及累積多年的口碑，加上結合整治完成的月津港地景，採「藝術、環保、在地」主軸，運用當地湖面、水岸景致，襯托出一座深富文化藝術氣息的「夜之美術館」。

黃宏文表示，今年國家級的台灣燈會在距離鹽水不遠的嘉義縣政特區舉辦，但月津港燈節成功打造獨特品牌區隔，仍在春節年假與元宵假期吸引爆滿人潮，短短23天展期吸引超過66萬人次參觀。總人次雖比去年39天展期的82萬參觀人次減少，但平均單日來客數卻成長37.6%。

他說，今年月津港燈節主燈區參展的24件藝術作品多為現地製作，以燈光結合鹽水的人文景緻。目前正與策展單位及地方研商現地保留部分作品的可行性，希望延續藝術作品於水岸空間所展現的美學價值，也增加當地公共空間的休憩觀光功能。

黃宏文指出，韓國的晉州燈節委員會今年特別組團到鹽水參訪，雙方互相交流舉辦燈節活動經驗，顯見月津港燈節成功打響國際知名度，成為跨國文化交流的題材。（編輯：李錫璋）1070304

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵

全台鬧元宵

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

春節走春

春節走春

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵
全台鬧元宵
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP