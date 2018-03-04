月津港燈節成功吸客 部分作品擬現地保留

2018台南鹽水月津港燈節4日將閉幕，由於主燈區參展作品多為結合地景現地製作，台南市文化局將與各界研商現地保留部分作品的可行性，盼讓美景生命延續。中央社記者楊思瑞攝 107年3月4日

（中央社記者楊思瑞台南4日電）為期23天的2018月津港燈節今天閉幕，台南市文化局統計遊客人數約66萬人次。因遊客評價不錯，將與策展單位及地方研商現地保留部分作品，增加平日休憩觀光功能。



台南市政府文化局文化資源科長黃宏文受訪時表示，已連續第7年在鹽水區舉辦的月津港燈節，以原創的藝術性及累積多年的口碑，加上結合整治完成的月津港地景，採「藝術、環保、在地」主軸，運用當地湖面、水岸景致，襯托出一座深富文化藝術氣息的「夜之美術館」。



黃宏文表示，今年國家級的台灣燈會在距離鹽水不遠的嘉義縣政特區舉辦，但月津港燈節成功打造獨特品牌區隔，仍在春節年假與元宵假期吸引爆滿人潮，短短23天展期吸引超過66萬人次參觀。總人次雖比去年39天展期的82萬參觀人次減少，但平均單日來客數卻成長37.6%。



他說，今年月津港燈節主燈區參展的24件藝術作品多為現地製作，以燈光結合鹽水的人文景緻。目前正與策展單位及地方研商現地保留部分作品的可行性，希望延續藝術作品於水岸空間所展現的美學價值，也增加當地公共空間的休憩觀光功能。



黃宏文指出，韓國的晉州燈節委員會今年特別組團到鹽水參訪，雙方互相交流舉辦燈節活動經驗，顯見月津港燈節成功打響國際知名度，成為跨國文化交流的題材。（編輯：李錫璋）1070304