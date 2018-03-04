北農休市衝擊 雲林葉菜覓團膳抒解

受北農連續多日休市衝擊，雲林二崙地區有農民種植的蚵白菜雖已長成，但無奈葉菜類蔬菜無法存放太久，也只能忍痛噴藥耕除。中央社記者葉子綱攝 107年3月4日

（中央社記者葉子綱雲林縣4日電）北農休市衝擊農產拍賣及價格，雲林縣政府今天下午緊急會商，尋覓團膳等業者購買，農會怨聲、農民罵聲一片，二崙鄉農會祭出冷藏補助，並勸導農民耕除待後市，以免血本無歸。



台北農產運銷公司果菜拍賣市場最近連續休市，加上氣候溫暖蔬菜成長快速，引發農產爆量價跌，農民叫苦連天卻無奈，農會成了農民出氣筒也怨聲一片，雲林縣政府農業處下午緊急會商，研擬對策。



雲林縣政府農業處副處長許永瑜告訴中央社記者，處長林慧如原本要前往日本，已到機場，發現北農休市影響情況嚴重，立即掉頭返回縣府開會。



許永瑜表示，北農明天起又要休市三天，葉菜類、豆類、小黃瓜等受到很大衝擊，研擬向台北市政府反映，基於前車之鑑，希望不要再出現連續休市情形，並協調冷藏業者加強作業，且尋覓團膳等大宗購買，抒解葉菜類蔬菜無法存放太久的壓力。





北農休市衝擊葉菜類等農產拍賣及價格，雲林縣二崙鄉農會祭出冷藏補助，並勸導農民先行耕除以待後市，避免血本無歸。圖為農民駕駛曳引機耕除蔬菜。中央社記者葉子綱攝 107年3月4日

土庫的高麗菜受到大衝擊，從平常每公斤17元至18元左右，一度跌到2元，農民叫苦連天，當地農會總幹事黃萬聰表達不能接受連續休市、拍賣農產爆量價跌的情況，認為政府應該出面協調，才是真正照顧農民，現在農民是「賣一箱賠一箱」。



黃萬聰表示，農曆春節過後農產市價本來就不好，加上北農連續休市，農產「一眠大一吋」是無法等待不收成的，未來尋求新北市、桃園等大宗批貨業者到產地直接購買，協助農民解困。



二崙鄉農會秘書吳曜宇指出，葉菜類的萵苣、芥菜、甘藍等蔬菜、大宗蔬菜的高麗菜受到衝擊最大，蔬菜長成的採收期只有3天，即使搶收送冷藏，也有新鮮度期限，近來天氣好，蔬菜成長更快，連續休市，農民怎受得了。



農民反映每台斤蔬菜的生產成本大約在新台幣10元至12元之間，蔬菜天天長，不採收就放著爛，休市連連，蔬菜何處去？



二崙鄉農會已經開始勸導菜農耕除，等待復耕及後市好價格，以免血本無歸，農會也協調冷藏業者協助，吳曜宇表示，農會自行補助農民每件（20公斤）新台幣3元，盼減少農民損失。



西螺鎮農會總幹事廖錦富表示，當地蔬菜都在西螺果菜市場交易，但是價格也會受到台北果菜拍賣市場的牽連，台北的價格崩盤，西螺也遭殃，尤其是大宗的高麗菜，蔬菜之王價格遭衝擊，其他蔬菜連帶受影響，建議未來考量休市以不超過3天為宜。（編輯：張銘坤）1070304



