南投燈會銅梁火龍吸睛 旅客可望破500萬

2018南投燈會南投市燈區4日晚間將閉幕，埔里水上燈區（圖）則持續到10日，歡迎民眾前往參觀。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 107年3月4日

（中央社記者蕭博陽南投縣4日電）南投燈會南投市燈區今天閉幕，南投市、埔里鎮雙燈區旅客可望達500萬人次，南投縣長林明溱感謝民眾支持「觀光首都」，將持續打造幸福南投，讓南投觀光產業更上一層樓。



南投市主燈區將於晚間7時在漂紗舞台舉辦閉幕典禮及「銅梁火龍」演出，縣長林明溱將致贈感謝狀給所有協助單位，隨後8時加碼演出一場銅梁火龍。埔里水上燈區則持續到10日，大埔里地區居民5日、6日晚間可到埔里國中欣賞銅梁火龍。



國際知名的中國大陸重慶銅梁火龍有數百年歷史，具「天下第一火龍」美稱，表演震撼之處在於舞龍演出中，一旁隊員利用生鐵熔化成攝氏上千度的鐵水，往空中打出熾熱火花，煙與火交織，舞龍穿梭花火與煙霧，充滿奇幻感與爆發力。



由於演出具美麗光影線條，吸引許多攝影愛好者卡位拍攝，產生亂象也引起民眾反彈。縣政府規劃身障者觀賞區及媒體採訪區，卻全遭攝影腳架占據，一般民眾座位區也被腳架早早卡位，民眾在地方臉書社團抱怨「視線都被擋住，完全看不到」。



另外，演出舞台與貴賓區距離拿捏失準，林明溱等來賓日前晚間欣賞演出時，頻頻遭噴濺的火花擊中，眾人嚇得拿坐墊當盾牌，阻擋來襲的熾熱火星。雖然規劃略有瑕疵，但整體演出可說相當成功，看過的民眾多好評，被譽為南投燈會最強演出。



林明溱說，南投燈會今年話題不斷，首創南投市、埔里鎮雙燈區，吸引大批民眾來訪，創意花燈、貓羅溪花海及水舞劇場、銅梁火龍、安塞腰鼓、柯南展等，都是今年燈會亮點，至今吸引480萬人次旅客，若統計到埔里燈區10日閉幕，可望達500萬人次。（編輯：陳怡璇/李錫璋）1070304