/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 奧斯卡張金鳳台北燈節空氣品質

南非李氏桿菌疫情 病源來自最大食品集團

>rss

菊島她市集 婦女節推出

發稿時間：2018/03/04 17:54

最新更新：2018/03/04 18:25

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
迎接婦女節，澎湖縣政府舉辦幸福菊島．她的女人月活動暨菊島她市集，4日揭幕登場，吸引大批人潮共襄盛舉。中央社 107年3月4日迎接婦女節，澎湖縣政府舉辦幸福菊島．她的女人月活動暨菊島她市集，4日揭幕登場，吸引大批人潮共襄盛舉。中央社 107年3月4日

（中央社澎湖縣4日電）澎湖縣政府離島偏鄉婦女培力計畫「菊島她市集」，今天配合婦女節活動，在馬公觀音亭史蹟公園登場，婦女朋友展示培訓成果，人潮滿滿，包括澎湖國際海上花火節在內共有40場市集。

澎湖縣政府今天在馬公史蹟公園舉辦慶祝38婦女節「幸福菊島．她の女人月」活動，包括澎湖縣長陳光復、議長劉陳昭玲、副議長陳雙全、縣婦女會理事長許淑芳與陳慧玲、呂黃春金、黃春燕、蘇陳綉色等4位女性議員都出席，並一起啟動「幸福攤車」，以行動來展現出婦女撐起半邊天的美德。

這項慶祝婦女節的活動，今天除有「菊島她市集」展售外，現場還安排有山水國小戰鼓祥獅、明圓幼兒園舞蹈、婦女會與家扶中心等歌舞表演。

陳光復表示，澎湖只有10萬多人口，澎湖縣議會包括議長在內共有5名女性議員，縣府一級主管也有多位女性主管，這些都證明重視婦女權益，近年來，縣府辦理偏鄉婦女培力計畫，創造婦女重返職場，增加就業機會，今天就有30位婦女展現出自創手工藝、烘焙、文創等品牌，將配合今年花火節一直展出至7月底。

縣府社會處長蘇啟昌表示，縣府自去年起辦理偏鄉婦女培力計畫，包括有烘培、技藝、電腦文書、繪畫、商品攝影及小型市集展售研習課程，使弱勢婦女、失業或中高齡勞工、小農自立自強，今天正式對外販賣手作自製品，創造自己美麗的人生，增加收益。（編輯：陳清芳）1070304

迎接婦女節，澎湖縣政府舉辦幸福菊島．她的女人月活動暨菊島她市集，4日在馬公觀音亭史蹟公園揭幕登場，現場人潮滿滿。中央社　107年3月4日迎接婦女節，澎湖縣政府舉辦幸福菊島．她的女人月活動暨菊島她市集，4日在馬公觀音亭史蹟公園揭幕登場，現場人潮滿滿。中央社　107年3月4日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵

全台鬧元宵

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

春節走春

春節走春

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵
全台鬧元宵
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP