菊島她市集 婦女節推出

迎接婦女節，澎湖縣政府舉辦幸福菊島．她的女人月活動暨菊島她市集，4日揭幕登場，吸引大批人潮共襄盛舉。中央社 107年3月4日

（中央社澎湖縣4日電）澎湖縣政府離島偏鄉婦女培力計畫「菊島她市集」，今天配合婦女節活動，在馬公觀音亭史蹟公園登場，婦女朋友展示培訓成果，人潮滿滿，包括澎湖國際海上花火節在內共有40場市集。



澎湖縣政府今天在馬公史蹟公園舉辦慶祝38婦女節「幸福菊島．她の女人月」活動，包括澎湖縣長陳光復、議長劉陳昭玲、副議長陳雙全、縣婦女會理事長許淑芳與陳慧玲、呂黃春金、黃春燕、蘇陳綉色等4位女性議員都出席，並一起啟動「幸福攤車」，以行動來展現出婦女撐起半邊天的美德。



這項慶祝婦女節的活動，今天除有「菊島她市集」展售外，現場還安排有山水國小戰鼓祥獅、明圓幼兒園舞蹈、婦女會與家扶中心等歌舞表演。



陳光復表示，澎湖只有10萬多人口，澎湖縣議會包括議長在內共有5名女性議員，縣府一級主管也有多位女性主管，這些都證明重視婦女權益，近年來，縣府辦理偏鄉婦女培力計畫，創造婦女重返職場，增加就業機會，今天就有30位婦女展現出自創手工藝、烘焙、文創等品牌，將配合今年花火節一直展出至7月底。



縣府社會處長蘇啟昌表示，縣府自去年起辦理偏鄉婦女培力計畫，包括有烘培、技藝、電腦文書、繪畫、商品攝影及小型市集展售研習課程，使弱勢婦女、失業或中高齡勞工、小農自立自強，今天正式對外販賣手作自製品，創造自己美麗的人生，增加收益。（編輯：陳清芳）1070304



