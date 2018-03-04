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南非李氏桿菌疫情 病源來自最大食品集團

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民進黨金門縣黨部舉辦生態走春之旅

發稿時間：2018/03/04 17:57

最新更新：2018/03/04 18:56

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民進黨金門縣黨部4日在農試所舉辦「2018迎新年好春生態走春之旅」聯誼活動，獲黨員、鄉親熱烈迴響。（民進黨金門縣黨部提供）中央社記者黃慧敏傳真　107年3月4日民進黨金門縣黨部4日在農試所舉辦「2018迎新年好春生態走春之旅」聯誼活動，獲黨員、鄉親熱烈迴響。（民進黨金門縣黨部提供）中央社記者黃慧敏傳真　107年3月4日

（中央社記者黃慧敏金門縣4日電）民主進步黨金門縣黨部今天在農試所舉辦「2018迎新年好春生態走春之旅」聯誼活動，200多位黨員及鄉親參與。

民進黨金門縣黨部發布新聞表示，今天的聯誼活動內容設計多元，縣黨部準備了烤全雞蕃薯等眾多豐富食材供民眾「控窯」，回味童年樂趣，其間更安排親子互動遊戲、趣味摸彩等節目，大小朋友笑聲不斷。

民進黨縣黨部主委吳增允表示，民進黨在地深耕不容易，一路走來，對所有相挺的鄉親都懷抱著感激之心；這次特別舉辦聯誼活動，目的就為了要回饋鄉親的支持與指教，期待大家共創美好的未來。（編輯：張銘坤）1070304

民進黨金門縣黨部4日在農試所舉辦「2018迎新年好春生態走春之旅」，準備全雞、番薯等多樣食材讓民眾「控窯」，一起回味童年樂趣。（民進黨金門縣黨部提供）中央社記者黃慧敏傳真　107年3月4日民進黨金門縣黨部4日在農試所舉辦「2018迎新年好春生態走春之旅」，準備全雞、番薯等多樣食材讓民眾「控窯」，一起回味童年樂趣。（民進黨金門縣黨部提供）中央社記者黃慧敏傳真　107年3月4日
民進黨金門縣黨部4日舉辦「2018迎新年好春生態走春之旅」，安排各式親子活動，讓大小朋友歡樂笑聲不斷。（民進黨金門縣黨部提供）中央社記者黃慧敏傳真　107年3月4日民進黨金門縣黨部4日舉辦「2018迎新年好春生態走春之旅」，安排各式親子活動，讓大小朋友歡樂笑聲不斷。（民進黨金門縣黨部提供）中央社記者黃慧敏傳真　107年3月4日
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