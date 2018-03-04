民進黨金門縣黨部舉辦生態走春之旅

民進黨金門縣黨部4日在農試所舉辦「2018迎新年好春生態走春之旅」聯誼活動，獲黨員、鄉親熱烈迴響。（民進黨金門縣黨部提供）中央社記者黃慧敏傳真 107年3月4日

（中央社記者黃慧敏金門縣4日電）民主進步黨金門縣黨部今天在農試所舉辦「2018迎新年好春生態走春之旅」聯誼活動，200多位黨員及鄉親參與。



民進黨金門縣黨部發布新聞表示，今天的聯誼活動內容設計多元，縣黨部準備了烤全雞蕃薯等眾多豐富食材供民眾「控窯」，回味童年樂趣，其間更安排親子互動遊戲、趣味摸彩等節目，大小朋友笑聲不斷。



民進黨縣黨部主委吳增允表示，民進黨在地深耕不容易，一路走來，對所有相挺的鄉親都懷抱著感激之心；這次特別舉辦聯誼活動，目的就為了要回饋鄉親的支持與指教，期待大家共創美好的未來。（編輯：張銘坤）1070304





民進黨金門縣黨部4日在農試所舉辦「2018迎新年好春生態走春之旅」，準備全雞、番薯等多樣食材讓民眾「控窯」，一起回味童年樂趣。（民進黨金門縣黨部提供）中央社記者黃慧敏傳真 107年3月4日