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桃園龍元宮擲筊賽 4歲女童10聖杯奪冠

發稿時間：2018/03/04 18:49

最新更新：2018/03/04 20:53

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桃園市政府與龍潭區龍元宮聯合舉辦「龍潭迎財神」活動，今年千人擲筊比賽由年僅4歲的徐芷希（中粉色上衣者），以連擲10個聖杯摘冠，帶回大獎機車一台。（桃園市龍元宮提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年3月4日桃園市政府與龍潭區龍元宮聯合舉辦「龍潭迎財神」活動，今年千人擲筊比賽由年僅4歲的徐芷希（中粉色上衣者），以連擲10個聖杯摘冠，帶回大獎機車一台。（桃園市龍元宮提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年3月4日

（中央社記者吳睿騏桃園4日電）桃園市政府與龍潭區龍元宮每年都舉辦「龍潭迎財神」系列活動，延續地方的風俗與傳統。今年的擲筊比賽，最後由4歲的徐芷希，以連擲10個聖杯拿下冠軍大獎摩托車一部。

龍元宮主任委員陳德雄今天受訪表示，信眾參加擲筊大賽需事先報名並繳交100元報名費，今年共有681人共襄盛舉，比賽在廟埕前進行，擲筊者先說出自己的願望後擲筊祈福，比賽視擲筊聖杯次數決定是否晉級，擲筊數最高者就能贏得摩托車、吸塵器及冰箱等獎品。

陳德雄表示，報名擲筊比賽以高齡長輩及孩童參與最踴躍，每年都有小朋友晉級決賽。今年的冠軍更由4歲徐芷希，在家人的陪同下連續擲出10個聖杯拿下，不但打破歷年連續8次聖杯的紀錄，也一舉獲得冠軍大獎的機車。

桃園市長鄭文燦表示，龍元宮創建於清嘉慶5年，主祀神農大帝，衣冠束帶、文官氣派與一般所見赤面、黑面半裸神農像不同；至於供奉的財神則為玄壇元帥「趙公明」，又稱「武財神」。晚間除舉行迎財神步行遶境，8時還會由5位財神發放限量發財母金。（編輯：張銘坤）1070304

桃園市龍潭區龍元宮4日晚間將舉行迎財神步行遶境，還會由5名財神發放限量發財母金。前右2為桃園市長鄭文燦。中央社記者吳睿騏攝　107年3月4日桃園市龍潭區龍元宮4日晚間將舉行迎財神步行遶境，還會由5名財神發放限量發財母金。前右2為桃園市長鄭文燦。中央社記者吳睿騏攝　107年3月4日
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