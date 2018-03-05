學童操偶角色扮演 三昧堂小粉絲超萌

三昧堂創意木偶團隊在台灣燈會期間，戶外公演「龍鳳奇緣─絕龍嶺之戰」，邀請就讀小學六年級的沈筠育（前）示範操偶技巧。（三昧堂提供）中央社記者江俊亮傳真 107年3月5日

（中央社記者江俊亮嘉義5日電）三昧堂創意木偶團隊在台灣燈會期間，除了受邀展出50尊原創戲偶外，還邀請國小、幼兒園的小小粉絲上台客串演出及角色扮演，學童可愛的模樣，令觀眾叫絕。



三昧堂行銷總監嚴仁鴻今天接受中央社訪問時表示，從嘉義發跡的三昧堂，是一群布袋戲愛好者所組成，成員來自各行各業，包括大學教授、工廠作業員、美髮師、電視台導播、補習班主任、醫師助理等。



嚴仁鴻指出，三昧堂的布袋戲偶都是成員們自創自製，2011年在嘉義市交趾陶館首展後，即邀約不斷，近年曾代表台灣到德國、英國、法國、日本、荷蘭、馬來西亞與印尼等國宣傳台灣文化。



此外，三昧堂在文藻外語大學、嘉南藥理大學、南台科技大學等校傳授布袋戲製作與操作技術；今年台灣燈會在嘉義舉行，三昧堂受邀在故宮南院旁的嘉義文化集會所展出50尊原創戲偶。



嚴仁鴻表示，台灣燈會2日晚間由總統蔡英文點亮主燈，三昧堂翌日下午就在文化集會所戶外公演「龍鳳奇緣─絕龍嶺之戰」大型布袋戲，並搭配COSPLAY走秀演出，吸引眾多民眾觀賞。



他說，這場公演有不少粉絲專程從日本來台，團隊也別出心裁，邀請小學、幼兒園的小小粉絲加入操偶行列與COSPLAY角色扮演陣容，展現三昧堂近年來扎根、傳承布袋戲文化的成果。



其中，家住高雄、今年就讀國小六年級的沈筠育，是三昧堂的忠實「鐵粉」，去年全家還報名在文藻外語大學開設的操偶體驗營；在三昧堂操偶師王文志、莊謦瑋的指導下，沈筠育已演得有模有樣。



嚴仁鴻指出，這次台灣燈會公演，團隊邀請沈筠育站上舞台，操演殺手戲偶，小小年紀的他和三昧堂操偶師一起在烈日下演了一整個下午，沒喊過一聲累，令工作人員佩服不已。



另一名就讀幼兒園的葉冠群，也是三昧堂的小小粉絲，他對於三昧堂戲偶角色與故事內容如數家珍，這次他帶著心愛的戲偶「小神童」參加演出，公開示範戲偶如何操演，不怕生、天真、專注的模樣，令觀眾叫絕。



今年5歲的方哲浚，家住嘉義梅山，他喜歡「龍鳳奇緣」男主角的寶貝獸「汗血寶豬」。嚴仁鴻說，只要三昧堂公演出現這隻「日行八百，夜馳八千」的寶豬，他們全家就會來參加，這次團隊也讓他上台操作「汗血寶豬」。



嚴仁鴻表示，除了小小粉絲操偶外，會場還有COSPLAY走秀活動。三昧堂的COSER陳采琳，親手為她的兩個姪女陳子芸、 陳子琪製作女主角慕容映雪（白泡泡）的角色扮演服。當這兩名小小「白泡泡」現身、甩水袖時，也引起觀眾一片驚呼。



三昧堂團長劉國安表示，推廣台灣布袋戲文化真的很不容易，最困難的部分就是要吸引年輕人的興趣，同時激發他們的學習動力，這次台灣燈會期間安排小小粉絲登場，說明只要有心、有興趣，三昧堂很樂意給偶迷們一個演出的舞台。



他說，台灣燈會將於11日落幕，但三昧堂在故宮南院旁的嘉義文化集會所的戲偶將展覽至25日，燈會期間每天開館，供民眾免費參觀。（編輯：管中維）1070305





三昧堂創意木偶團隊在台灣燈會期間，戶外公演「龍鳳奇緣─絕龍嶺之戰」，邀請年僅5歲的葉冠群（左2）帶著心愛的戲偶「小神童」示範演出。（三昧堂提供）中央社記者江俊亮傳真 107年3月5日