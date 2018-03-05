高市2017年發檢舉金5百萬 亂丟菸蒂最多

（中央社記者陳朝福高雄5日電）高雄市環保局今天表示，鼓勵民眾檢舉違反廢棄物清理法案件，去年共核撥獎勵金新台幣500多萬元，其中以檢舉亂丟菸蒂案件數最多，其次為隨地吐檳榔汁和亂丟垃圾。



高雄市環保局今天表示，為鼓勵民眾檢舉亂丟垃圾廢棄物等，除辦理民眾檢舉會員制度，對於民眾提出檢舉案，經罰鍰收入後會發給檢舉人20%至35%的獎勵金。



高雄市環保局統計至去年會員共2468位，共檢舉3萬1433件，檢舉類型最多的是亂丟菸蒂案件，占總檢舉案件的79%有2萬3848件，其次為隨地吐檳榔汁有2533件和亂丟垃圾有1483件。



檢舉人會員制度推出3年多來獲得熱烈迴響，高市環保局承辦人員說，很多民眾加入會員的動機並不是為了獎金，而是對污染環境行為「看不下去」，這是大家有共同維護環境的共識，更是很好的現象。



亂丟菸蒂和隨地吐檳榔汁分居被檢舉案的一、二名，環保稽查人員認為，應是被檢舉人的「隨手」及「隨口」不良衛生習慣與行為，這種習慣動作讓檢舉人「看不下去」。



不過，承辦人員提醒，並非檢舉案件最多的檢舉人，可領到最多的獎勵金；透過審核機制，有些案件不符合舉發條件並無法逕行舉發，例如影帶中無法清楚辨識是菸蒂，或者是經由駕駛人手中拋出，都難以作為告發亂丟菸蒂的依據。



依會員制度的作法，只要加入會員的檢舉人於第二次檢舉時，輸入會員編號後，系統即可自動顯示檢舉人的個人資料及帳戶，不用再重複輸入個人資料，檢舉作業方便又省時，也因此更多人利用環保局的民眾檢舉系統，檢舉環境污染行為。檢舉系統http://prms.ksepb .gov.tw。（編輯：張芷瑄/方沛清）1070305