月領社會補助卻住垃圾堆 社會處介入輔導

新竹市一名低收入戶的身障婦人3日被發現陳屍家中沙發，竹市府社會處獲報後啟動關懷機制，4日下午會同環保局、社會團體協助清運家中垃圾。（中央社檔案照片）
（中央社記者魯鋼駿新竹市5日電）新竹市身障者唐姓婦人3日被發現陳屍家中，才讓外界知道唐婦一家其實長年住在「垃圾堆」中，市府社會處表示，將介入輔導協助，盼每月社會補助款能妥善運用，改善他們生活。
思覺失調症身障者的唐姓婦人，與3名子女、3名孫子同住在新竹市，而一家7口均為身心障礙者，是新竹市政府關懷對象，3日唐婦被家人發現陳屍在家中沙發上。
唐婦的39歲女兒郭姓女子向市府社會處表示，唐婦平常都在客廳的沙發上睡覺、休息，近日因身體不舒服，家人都以為她只是在沙發上睡覺，直到3日上午才被唐婦的孫女看到有老鼠在啃咬唐婦的臉部，嚇得趕快報警送醫。
檢警獲報到場勘驗，發現唐婦一家竟住在極度髒亂的環境中，不僅屋內堆滿資源回收物、垃圾，甚至與老鼠、蟑螂與蜘蛛等生物同住在一起，驚呼「這種環境到底怎麼住人」。
但有社工透露，唐婦平日靠資源回收賺取家用，3名子女都會幫忙，其實他們每月共領有超過新台幣7萬元的社會補助款可運用，但由於都是身心障礙者，不懂得管理這些款項。
社工指出，唐婦一家其實還常向慈善團體尋求資源，不過拿到物資後，竟是拿去變賣，平時沒有開火煮飯，而是買外食、喝瓶裝礦泉水，甚至還看到郭女持有3支智慧型手機，孫子也擁有平板電腦。
新竹市政府社會處長陳雪慧告訴中央社記者，唐婦一家為低收入戶，因平日做資源回收，家中總堆滿資源回收物，環境不佳，過去社工前往家中訪視時，多次表達想派人前往協助清潔、整理，但都遭拒。
陳雪慧說，經檢察官與法醫相驗後，初步研判唐婦是因病自然死亡，市府目前已與殯葬業者確認，協助處理唐婦的喪葬事宜，費用會以低收入戶喪葬補助協助。
此外，市府也將派員和郭女一家人討論，協助管理社福補助款支出，若狀況仍未改善，會進一步向法院提出監護或輔助宣告聲請，待法院裁定確定新竹市政府為監護或輔助人後，即可進而管理財務，盼能真正改善他們的生活。（編輯：方沛清）1070305
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