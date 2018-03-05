/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 奧斯卡驚蟄張金鳳台北燈節
>rss

月領社會補助卻住垃圾堆 社會處介入輔導

發稿時間：2018/03/05 13:08

最新更新：2018/03/05 15:05

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
新竹市一名低收入戶的身障婦人3日被發現陳屍家中沙發，竹市府社會處獲報後啟動關懷機制，4日下午會同環保局、社會團體協助清運家中垃圾。（中央社檔案照片）新竹市一名低收入戶的身障婦人3日被發現陳屍家中沙發，竹市府社會處獲報後啟動關懷機制，4日下午會同環保局、社會團體協助清運家中垃圾。（中央社檔案照片）

（中央社記者魯鋼駿新竹市5日電）新竹市身障者唐姓婦人3日被發現陳屍家中，才讓外界知道唐婦一家其實長年住在「垃圾堆」中，市府社會處表示，將介入輔導協助，盼每月社會補助款能妥善運用，改善他們生活。

思覺失調症身障者的唐姓婦人，與3名子女、3名孫子同住在新竹市，而一家7口均為身心障礙者，是新竹市政府關懷對象，3日唐婦被家人發現陳屍在家中沙發上。

唐婦的39歲女兒郭姓女子向市府社會處表示，唐婦平常都在客廳的沙發上睡覺、休息，近日因身體不舒服，家人都以為她只是在沙發上睡覺，直到3日上午才被唐婦的孫女看到有老鼠在啃咬唐婦的臉部，嚇得趕快報警送醫。

檢警獲報到場勘驗，發現唐婦一家竟住在極度髒亂的環境中，不僅屋內堆滿資源回收物、垃圾，甚至與老鼠、蟑螂與蜘蛛等生物同住在一起，驚呼「這種環境到底怎麼住人」。

但有社工透露，唐婦平日靠資源回收賺取家用，3名子女都會幫忙，其實他們每月共領有超過新台幣7萬元的社會補助款可運用，但由於都是身心障礙者，不懂得管理這些款項。

社工指出，唐婦一家其實還常向慈善團體尋求資源，不過拿到物資後，竟是拿去變賣，平時沒有開火煮飯，而是買外食、喝瓶裝礦泉水，甚至還看到郭女持有3支智慧型手機，孫子也擁有平板電腦。

新竹市政府社會處長陳雪慧告訴中央社記者，唐婦一家為低收入戶，因平日做資源回收，家中總堆滿資源回收物，環境不佳，過去社工前往家中訪視時，多次表達想派人前往協助清潔、整理，但都遭拒。

陳雪慧說，經檢察官與法醫相驗後，初步研判唐婦是因病自然死亡，市府目前已與殯葬業者確認，協助處理唐婦的喪葬事宜，費用會以低收入戶喪葬補助協助。

此外，市府也將派員和郭女一家人討論，協助管理社福補助款支出，若狀況仍未改善，會進一步向法院提出監護或輔助宣告聲請，待法院裁定確定新竹市政府為監護或輔助人後，即可進而管理財務，盼能真正改善他們的生活。（編輯：方沛清）1070305

延伸閱讀》婦人陳屍髒亂住處遭鼠啃咬 法醫：確定這是家嗎？

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵

全台鬧元宵

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

春節走春

春節走春

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵
全台鬧元宵
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP