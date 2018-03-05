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竹縣率團遊綠川柳川 取經台中治水經驗

發稿時間：2018/03/05 13:39

最新更新：2018/03/05 14:25

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新竹縣縣長邱鏡淳（前左）5日率縣府團隊前往台中市參觀綠川、柳川水域整治成果，由台中市長林佳龍（前右）親自接待。中央社記者趙麗妍攝　107年3月5日新竹縣縣長邱鏡淳（前左）5日率縣府團隊前往台中市參觀綠川、柳川水域整治成果，由台中市長林佳龍（前右）親自接待。中央社記者趙麗妍攝　107年3月5日

（中央社記者趙麗妍台中5日電）新竹縣長邱鏡淳今天率縣府團隊前往台中市參觀綠川、柳川水域整治成果，台中市長林佳龍表示，河川治理是每個城市核心問題之一，城市治理透過交流，可分享成功經驗。

新竹縣爭取到中興圳水環境改造計畫，並於竹東鎮推動「城鎮之心工程計畫」，多項準備工作已備妥，今天邱鏡淳率縣府團隊到台中市參觀綠川，林佳龍親自接待，隨後一行人也轉往柳川參觀。

林佳龍表示，綠川整治工程不只要做到不淹水，還要能清淨水質，因此如何改善水質且有足夠水量，仰賴許多創新工法，成功整治後，過年期間人潮絡繹不絕，許多人都來走訪，這裡更成為熱門打卡景點。

林佳龍指出，河川治理是每個城市最核心的問題之一，相信透過經驗交流可彼此分享成功的經驗，行政院長賴清德也肯定綠川是台灣河川治水的典範。

邱鏡淳表示，小時候他曾到綠川、柳川與台中公園玩，今天舊地重遊，新竹縣相關的水環境與都市發展，希望能參考台中的經驗。

水利局長周廷彰指出，綠川繼柳川之後，再次成為河岸整治的亮點，整治啟用後的綠川平均每日吸引近千名民眾前來，更打出全台首例的「綠川品牌」，注入歷史人文及文創元素，重新活絡舊城區。（編輯：李亨山）1070305

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