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蔬菜送那裡差很大 彰化農民供貨兩樣情

發稿時間：2018/03/05 14:04

最新更新：2018/03/05 14:04

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（中央社記者吳哲豪彰化5日電）北農休市衝擊農產拍賣及價格，今天起又連休3天，彰化溪湖果菜市場表示，對當地市場交易量影響不大；但供貨台北的農民指出，台北休市多天，採收蔬菜無處送，影響很大。

台北農產運銷公司果菜拍賣市場最近連續休市，自農曆大年初一起休市5天，開市後，2月24日起又連休3天，恢復交易後，又從今天起一連休3天，造成菜價波動，農委會曾發出新聞稿，指對於臺北果菜批發市場在12天短期內就有2次連休3天表示無法接受。

彰化溪湖果菜市場是中部重要的果菜市場，市場全年只休大年初一，今天的交易量約為14萬公斤，總平均價約每公斤14元，其中價格變動超過5%的有胡蘿蔔、小白菜、萵苣菜、番茄、洋蔥等。

溪湖果菜市場主計課人員今天指出，自過年後到今天，溪湖果菜市場的到貨量以及交易價格看不出來有受到台北市多天休市的影響，年初六交易量從10萬公斤增加至20萬公斤，這幾天降至14萬公斤；平均交易價格從春節間每公斤20元左右，降至15元左右。過完年後，平均交易價格下跌是正常現象，從交易量和價格來看，看不出有異常的情形。

但永靖鄉的張姓農民指出，農民都有固定交易的果菜市場，市場休市都會公告，高山蔬菜的產期比較好控制，但平地蔬菜生長不會等人，供貨台北的農民覺得很誇張的是台北不僅休市很多天，且中間恢復交易的天數也很短，採收的蔬菜根本無處送，對農民來說影響很大。（編輯：施燕飛/方沛清）1070305

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