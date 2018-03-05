高接梨遭寒害 梨穗嫁接成功率最慘跌至2成

台中市為高接梨主要產區，但今年梨穗受寒害影響，嫁接成功率低，國民黨籍立委江啟臣（前右）5日邀集農糧署副署長莊老達（前左）等人到場會勘，了解農損情形。（江啟臣提供）中央社記者趙麗妍傳真 107年3月5日

（中央社記者趙麗妍台中5日電）今年高接梨梨穗嫁接時遭逢寒流來襲，受寒害影響，台中山城地區梨農的梨穗嫁接成功率最慘的僅2成，有梨農為避開寒流，嫁接梨穗分成4次進行，卻仍躲不過寒害侵襲。



梨穗受寒害影響，嫁接成功率低，立委江啟臣今天邀集農糧署副署長莊老達等相關單位到現場會勘，江啟臣表示，台中市為高接梨的主要產區，約有2000多公頃的栽種面積，因1、2月份寒流來襲，造成梨農的梨穗嫁接成功率低。



梨農侯祥玉說，這幾年天候多變化，為了分散風險，他分成3次嫁接梨穗，種有1.5公頃的高接梨，多達一半果園都受寒害影響，有農友分成4次嫁接，仍躲不過寒害。



莊老達表示，上週市府已做了災情確認並將報告送至農糧署，依照勘查報告，台中市約有6成左右的高接梨受到低溫危害，會以最快的速度處理。呼籲農民，現有高接梨相關保險，農民若加入保險，收益將更有保障。



江啟臣指出，希望中央政府盡快公告現金補助方案，盡快派員會勘認定災情，雖現金補助不多，但對受損的農民而言，至少可做些彌補。（編輯：李錫璋）1070305