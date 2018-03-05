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童軍節慶祝大會 林佳龍期勉日行一善

發稿時間：2018/03/05 15:58

最新更新：2018/03/05 16:19

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台中市童軍會5日在圓滿戶外劇場舉行童軍節慶祝大會，台中市長林佳龍（前中）以童軍會會長身分主持大會。（台中市府提供）中央社記者郝雪卿傳真　107年3月5日台中市童軍會5日在圓滿戶外劇場舉行童軍節慶祝大會，台中市長林佳龍（前中）以童軍會會長身分主持大會。（台中市府提供）中央社記者郝雪卿傳真　107年3月5日

（中央社記者郝雪卿台中5日電）今天是童軍節，台中市長林佳龍在慶祝大會中表示，童軍教育強調做中學及合作學習，期勉大家實踐「日行一善」、「人生以服務為目的」等理念價值。

台中市童軍會今天在圓滿戶外劇場舉行童軍節慶祝大會，林佳龍以童軍會會長身分主持大會，同時頒發國際友誼章給日本童軍靜岡縣聯盟志太地區友好訪問團，並表揚協辦活動服務績優學校，4000多名童軍齊聚一堂。

林佳龍表示，很高興以童軍會長身分主持大會，與大家一起慶祝童軍節，這也是台中市兒童節系列活動之一；童軍團員人數從西元1907年英國貝登堡爵士創立以來，持續成長，至今全世界超過160個國家地區都有童軍蓬勃發展。

林佳龍指出，回顧創建目標，勉勵所有童軍夥伴，發揮「一日童軍、一世童軍」的精神，不受年紀局限，持續從做中學，透過合作學習實踐日行一善、人生以服務為目的等理念價值，永保一顆溫暖的心，以冷靜思考、果決行動力自我精進。

林佳龍並表揚協辦活動服務績優學校，期待童軍在互助精神基礎下，將核心精神擴展，共同打造台中市成為「志工首都」，以集體社群力量幫助更多人。

日本童軍靜岡縣聯盟志太地區委員長川村進表示，今天是自己第11次參與台中市童軍節慶祝大會，他感到非常光榮，在這11年間台灣與日本童軍交流密切、友好關係更加深厚，祝福童軍夥伴日後都有卓越發展。（編輯：施燕飛／劉政權）1070305

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