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農委會籲不再休市3天 北市將遊說配合

發稿時間：2018/03/05 16:30

最新更新：2018/03/05 16:30

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（中央社記者黃麗芸台北5日電）台北果菜市場休市衝擊菜價，農委會行文各地方政府建議未來不要再連休3天。台北市市場處主秘王夢龍今天表示，年中擬舉行明年休市日會議，將會遊說承銷人及公會組織配合。

台北果菜市場今天起又休市3天，農委會防止菜價再跌，推出5大措施因應，預計8日開市，台北果菜市場整體蔬菜交易量2500到2700公噸，交易均價每公斤新台幣18到20元。

農委會副主委陳吉仲也重申，台北果菜批發市場2月下旬連休3天，造成開市供過於求菜價大幅下跌，是台北市市場處所做的決定，不是北農公司，因決定權在地方政府，農委會也已行文各地方政府，建議未來不要再連休3天。

王夢龍下午接受中央社訪問時表示，明年休市日會議暫定在今年6至8月間舉行，共計有果菜、魚類及禽肉產銷等17個相關單位共同開會討論，以多數共識決方式決定，對於農委會的建議，屆時將盡量遊說承銷人和公會相關組織配合。

根據北農行事曆，今年農曆過年從2月16日休市到20日，2月21日開市後，2月24日到26日連休3天；元宵節過後，3月5日到7日又再次連休3天，意即自2月24日至3月7日期間，就有6天休市。

王夢龍表示，這是去年中會議所做的共識決，過去也曾有連休的情況，但今年受到春節期間天氣冷轉熱，造成葉菜類生長加速，往年春節過後蔬菜到貨量約2100至2600公噸，今年則來到2900公噸，量增自然價跌。

但這並非首例，王夢龍指出，暖冬菜價一定差，今年菜價均價並未比以往低，2月27日蔬菜交易均價為新台幣21元/公斤，昨天則為18.1元/公斤，但歷史低點則是落在民國103年2月9日的14.8元/公斤，此為批發市場的正常經驗現象。

北農主秘路全利也說明，對於元宵節後連休3天，將採4項措施因應，包括有比照春節前加強作業模式，現場工作人員全部停止輪休，積極投入拍賣交易作業，完銷所有農友貨品；加強宣導、聯繫大消費戶來場增加採購量；事先籲請供應單位分散市場供貨，並請農友機動調整採收、出貨，勿過度集中貨品；調整現場卸貨場地及擬妥交通疏散方案，讓貨源快速集散、貨暢其流。

外傳去年7月6日休市日會議上，對於連休3天一事，贊成和反對者比例為5：12。台北市市場處批發市場科科長高振翔澄清指出，當天會議是由各方先發表意見，由與會者共同討論後，以多數共識決方式決定，並無動用表決權。

高振翔說，當天會議討論很久，產地區代表對於連休3天確實有提出意見，但其他公會仍贊成，經各方充分討論及參考歷年休市慣例，最後都同意這項結論，會後也無任何單位回函抗議。（編輯：張銘坤）1070305

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